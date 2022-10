Raid vandalico nella scuola Rossetti, Santilli: "Gesto ignobile, si indaga grazie alle immagini delle telecamere"

Atto vandalico nella notte di domenica 16 ottobre a Pescara, nella scuola media Rossetti di via Raffaello. Il vicesindaco Gianni Santilli ha spiegato che ignoti sono entrati nel plesso scolastico diretto da Daniela Massarotto, sfondando la porta d'accesso con gesti di violenza sugli oggetti trovati:

"Hanno messo a soqquadro i locali e poi, evidentemente non contenti, hanno prelevato un estintore di sicurezza e hanno lordato pareti e pavimenti. Non parliamo di bravata, perché ciò che è stato fatto è da incivili e da irresponsabili, e viene piuttosto da chiedersi perché si senta l’impulso a comportarsi in questo modo contro una struttura dove si impara a conoscere il mondo e a crescere come cittadini. Dovranno spiegarlo una volta che gli autori saranno identificati. "

Le immagini delle telecamere, ha spiegato il vicesindaco, sono al vaglio della polizia municipale e il Comune confida di dare presto un nome agli autori che appaiono nelle riprese, con il giusto risarcimento per il danno causato alla comunità.