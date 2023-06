Raf, Tozzi, Manuel Agnelli e Mogol fra i nomi dei big della musica che arriveranno in città per gli eventi estivi del Comune

Saranno diversi gli artisti di livello nazionale che si esibiranno con ingresso gratuito a Pescara durante l'estate, con il Comune che per la prima volta entra in partnership con lo Zoo music fest, offrendo il concerto gratuito di Manuel Agnelli. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto per avere le prime anticipazioni sui cantanti che saranno in città nelle prossime settimane. Per quanto riguarda lo Zoo music fest, dunque, come già detto oltre agli artisti già confermati e in cartellone da tempo ovvero Tananai, Mr.Rain e Fabri Fibra per i quali l'ingresso è a pagamento, la sera del 9 agosto ci sarà sempre nella location del porto turistico il concerto di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours accompagnato dai Little Pieces Of Marmelade grazie all'accordo raggiunto dall'amministrazione comunale con gli organizzatori dello Zoo music fest.

Ma anche il We love fest, l'appuntamento musicale organizzato dal Comune che ha riscosso grande successo nelle precedenti edizioni e che ha ottenuto un contributo importante dal ministero (95 mila euro) vedrà le esibizioni di due grandi big della musica italiana ovvero Raf e Umberto Tozzi. I concerti si terranno nella zona della nave di cascella, nello stadio del mare. Per quanto riguarda invece la rassegna "Aspettando il festival Dannunziano" arriverà a Pescara Mogol con Giammarco Carroccia per riproporre i grandi successi di Lucio Battisti. Cremonese ha commentato:

"Anche quest'anno Pescara si dimostra una città effervescente e ricca di importanti eventi come il Pescara Jazz, Funambolika e i Premi Flaiano che rappresentano un punto fermo per la cultura, la musica e l'arte in città e che hanno sempre portato al tutto esaurito, e appuntamenti che stanno crescendo nel tempo come il We Fest che ha ottenuto un finanziamento dal ministero, a certificare la bontà dell'iniziativa. E va evidenziata la collaborazione appena confermata con lo Zoo music fest, che anche in questo caso porterà artisti di livello soprattutto per i giovani. A breve sveleremo anche i nomi degli artisti e dei big che parteciperanno, a settembre, al Festival Dannunziano. Ci tengo a sottolineare che Pescara è una delle poche città che investe risorse per offrire concerti gratuiti non solo nel periodo estivo, ma anche in autunno e nelle altre stagioni per attirare turisti durante tutto l'anno".