Radicali Abruzzo: "Accogliamo l'impegno di Luciani alle prossime elezioni regionali"

In una nota firmata da Riccardo Varveri, i Radicali abruzzesi accolgono "favorevolmente e con entusiasmo" la comunicazione dell’impegno per le prossime regionali dell’ex sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che lascia dunque il Pd: "I risultati raggiunti nei dieci anni di mandato, il volto nuovo e vivo dato alla città, l’attenzione posta alle esigenze individuali, sono il simbolo di un modo di fare politica fuori dagli schemi di partito", scrivono i Radicali.

A questo si aggiunge "l’attenzione di Antonio Luciani verso le storiche battaglie dei Radicali, non ultima la firma sul referendum Eutanasia Legale. L’impegno di Antonio Luciani è un fatto più che interessante per la nostra regione e un forte segnale per una politica che deve tornare a scegliere le persone che sappiano assumersi la responsabilità di proposte concrete e coraggiose".