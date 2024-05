Raddoppio ferroviario tratta Manoppello - Scafa, consiglio provinciale: chiesta la verifica sulla fattibilità della variante plus

Il raddoppio ferroviario relativo ai lotti 1 e 2 sulla tratta Manoppello – Scafa al centro del consiglio provinciale aperto di lunedì 6 maggio. Una seduta chiesta dai consiglieri Gianni Chiacchia, Piero Giampietro e Alberto Bartoli, che credono nella “necessità di un fronte unitario affinché la Regione prenda in considerazione la fattibilità della Variante Plus”.

L'obiettivo della seduta, secondo quanto specificato in una nota, è stato quello di trovare nella Provincia un sostegno forte per permettere alla cittadinanza, interessata dai lavori ferroviari, di “continuare a far sentire le proprie ragioni”.

“La situazione – dice Chiacchia - può avere esito diverso se c’è una forte e consapevole volontà politica, utilizzando tutti i livelli amministrativi, in questo caso la provincia, per rappresentare le soluzioni alternative che i cittadini chiedono. In modo particolare va considerata la diversa natura dei fondi stanziati per l’opera, che inizialmente legati al Pnrr con vincoli temporali molto stretti, sono stati poi riferiti ai fondi Fsc, che hanno tempistiche molto meno stringenti”.

Dopo più di tre ore di seduta, la maggioranza ha bocciato la richiesta fatta, secondo quanto spiegano Di Marco e Chiacchia, “adducendo come giustificazione la volontà di non dare ai cittadini intervenuti false speranze sul ruolo meramente rappresentativo della provincia in una questione giudicata non di sua diretta competenza”.

“Una decisione che in realtà è figlia del rifiuto di mettersi in contrasto con le alte cariche della Regione” – precisa Di Marco - “perché di fatto, come ha sottolineato l’onorevole D’Alfonso, nelle delibere regionali assunte tra il 2022 e il 2023 dalla giunta Marsilio, si passa dalla considerazione di un progetto alternativo a quello iniziale a un definitivo rigetto della variante proposta. Quello che però manca tra i due momenti è uno studio concreto che prenda davvero in esame se la cosiddetta “Variante plus” sia fattibile o meno”.

“Come consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Infrastrutture” – prosegue Di Marco – “ritengo che questa mancanza di chiarezza nella definizione del progetto alternativo vada sostituita da una efficiente analisi della fattibilità della Variante plus. Ho assistito a un consiglio gestito dalla maggioranza con un atteggiamento dimesso e rassegnato alle decisioni di Rfi (Rete ferroviaria italiana) ed evidentemente sottoposto alle direttive superiori della Regione; privo di qualunque atto di volontà autonoma, che ci si aspetterebbe dai consiglieri rappresentanti dei comuni, che dovrebbero strenuamente difendere”.

“La richiesta dei cittadini deve essere considerata, non rimessa a volontà superiori o velata da un dibattito pubblico, di fatto solo formale e non attento alle proposte alternative- Non possiamo lasciare nulla di intentato rispetto alla possibilità di evitare che un territorio sia completamente modificato nel suo tessuto geografico, ma anche urbano anche sociale”.