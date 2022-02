Raddoppio ferroviario Pescara-Roma: Fratoianni (SI) interroga il ministro Giovannini

I consiglieri comunali di Chieti Alberta Giannini ed Edoardo Raimondi plaudono all'iniziativa del deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che ha depositato un'interrogazione a risposta scritta al ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini, per sostenere “l'azione isttiuaizonel dei Comuni che hanno chiesto interventi sulla stesura originaria del progetto di velocizzazione della linea ferrovia Roma-Pescara”.

Un'interrogazione a sostegno del dibattito pubblico nato attorno al progetto nei confronti del quale più di una perplessità hanno espresso sindaci e cittadini, alcuni costituitisi in comitati, denunciando possibili impatti ambientali e sociali sui territori interessati dalla tratta. “Come amministratori e consiglieri iscritti a Sinistra Italiana, non possiamo che accogliere positivamente tale ulteriore presa di posizione, perché non demonizza l’opera, ma chiede, come cittadini e Comuni stanno facendo, che non sia un peso per il territorio – dichiarano Giannini e Raimondi -. Il raddoppio rappresenta un’opportunità, si legge nell’interrogazione di Fratoianni, in termini di servizi e mobilità ma, non deve penalizzare le comunità con cui interferisce materialmente il tracciato. Siamo convinti, come viene sottolineato nel quesito, che Rete Ferroviaria Italiana disponga di tutti gli strumenti tecnici e delle conoscenze generali per poter sviluppare un progetto alternativo all’attuale, che sia meno impattante sul territorio e che riduca allo stretto necessario eventuali abbattimenti o interferenze con i centri abitati che purtroppo sarebbero numerosi, stando a quanto si conosce ufficialmente degli interventi”.

I due consiglieri comunali ringraziano quindi Fratoianni per “l'interessamento e il supporto che l’interrogazione dà anche alla richiesta unanime del consiglio comunale di Chieti che si è riunito in sessione straordinaria per reclamare opportuni cambiamenti e creare una mobilitazione unica di tutti i Comuni e i territori coinvolti. Siamo certi concludono - che la politica possa aiutare questa mobilitazione e che i parlamentari siano interlocutori ascoltati dal ministero e da rfi, per questo ci auguriamo, anche a fronte dell’incontro con Regione e rfi del 9 febbraio, che le modifiche ipotizzate diventino attuabili, in modo da rendere il progetto davvero realizzabile e, soprattutto, utile e non temuto dalla comunità territoriale”.