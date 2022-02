Raddoppio ferrovia Pescara-Roma, Manoppello proporrà di spostare il tracciato nella zona dell’Interporto

A proposito del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, su cui si sta tanto discutendo in queste ultime settimane, il Comune di Manoppello ha annunciato che proporrà di far spostare il tracciato nella zona dell’Interporto. Si parla, in questo modo, di un progetto pensato "nel rispetto dei territori" e "secondo criteri di economicità e ragionevolezza". Il sindaco Giorgio De Luca ha incontrato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, manifestando ottimismo: “La Regione è dalla parte dei cittadini - ha detto il primo cittadino - e ci accompagnerà in questo percorso condiviso per chiedere la modifica del tracciato”.

Poi De Luca ha spiegato che “da tempo a Manoppello, sulla scorta delle diverse ipotesi progettuali alternative possibili, stiamo ragionando su una proposta concreta che da un lato risponda alle istanze dei cittadini e delle cittadine evitando demolizioni e paesi divisi dai binari, depauperati e con problemi di sicurezza, e dall’altro consenta all’opera di proseguire subito il suo iter realizzativo, così da unire l’Adriatico e il Tirreno grazie ad una infrastruttura moderna, sostenibile e accolta con favore dalle comunità”. Tale proposta, che "parte dal presupposto di spostare il tracciato in area Interporto", è stata "sottoposta all’attenzione della Regione Abruzzo, grazie alla mediazione del presidente Sospiri, e rappresenta, a nostro avviso, uno strumento utile per ragionare su un tracciato alternativo e connesso alle esigenze dei territori", ha affermato De Luca.

Adesso, dopo aver sentito i colleghi amministratori e tutti gli attori in campo, anche grazie al supporto della Regione, il Comune di Manoppello "invierà la proposta a Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito della procedura di dibattito pubblico, in attesa dell’incontro in programma a Pescara il prossimo 9 febbraio con i vertici di Rfi. Manoppello c’è, per chiedere ragionevolezza e dialogo, ma anche per proporre soluzioni progettuali concrete che credo possano essere studiate insieme e discusse al tavolo operativo che vede insieme Comuni ed enti sovracomunali", ha concluso il primo cittadino De Luca.