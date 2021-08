Parte la raccolta fondi per la Pineta Dannunziana, Masci: "Facciamola rinascere insieme" [VIDEO]

Il sindaco ha ringraziato coloro che hanno già effettuato delle donazioni e ha lanciato un appello a tutti i pescaresi per far rinascere insieme la pineta danneggiata dall'incendio del primo agosto

La Pineta Dannunziana deve rinascere e lo farà grazie alla generosità dei pescaresi. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha lanciato un appello tramite un video postato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, per chiedere ai cittadini di partecipare alla raccolta fondi destinata agli interventi per risanare la parte colpita dall'incendio del primo agosto della pineta.

Il Comune ha messo a disposizione un conto corrente dove si possono fare le donazioni, e il sindaco ha colto l'occasione per ringraziare quanto hanno già effettuato delle donazioni nelle ore successive al rogo, quando l'incendio non era ancora stato completamente domato:

Ripartire presto e ripartire bene è il nostro obiettivo. Ci stiamo lavorando senza respiro, per far risorgere il nostro gioiello ambientale umiliato e sfregiato da un gesto criminale che ha colpito la comunità cittadina e rappresenta un danno generazionale, fisico come tutti possono vedere, e morale per ciò che rappresenta.

Di ogni centesimo speso sarà dato conto nella più totale trasparenza di gestione. Ci sono benefattori che hanno scelto l’anonimato e anche questo va a loro onore. Facciamo rinascere insieme la Pineta dannunziana.

E allora potremo dire tutti con orgoglio, come Gabriele d’Annunzio, "io ho quel che ho donato".

Per le donazioni:

Intestato a: Comune di Pescara

IBAN: IT11Q0542404297000050000340

Causale: Rinascita Pineta dannunziana