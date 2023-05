Raccolta firme per la legge sul suicidio assistito, il sindaco rassicura l'associazione Coscioni: spazio pubblico garantito e gratuito

Non una tassa, ma diritti di segreteria specifica il sindaco Carlo Masci che rispondendo a IlPescara smorza sul nascere la possibile polemica: “gli uffici stanno risolvendo la questione: lo spazio all'associazione Coscioni sarà garantito gratuitamente”.

A sollecitarlo è stato il tesoriere dell'associazione Marco Cappato che in una lettera inviata al primo cittadino aveva chiesto di rimediare a quello che auspicava essere “un malinteso burocratico” e non “una vera e propria scelta politica”: chiedere una quota per poter autorizzare l'occupazione di suolo pubblico per i tavoli di raccolta firme a sostegno del progetto di legge regionale “Liberi subito” sull'aiuto medico a morire. Se così fosse stato, aveva scritto Cappato nella lettera aperta inviata a Masci, ci si sarebbe trovati di fronte ad una violazione dei diritti laddove la richiesta di un pagamento sarebbe risultata “abusiva perché sia la risoluzione 56/E del 18 luglio 2018 dell’Agenzia delle entrate che la legge 549/1995 escludono il pagamento di tasse per l'esercizio dei diritti democratici”.

Nel ribadire che una tassa non sarebbe quella chiesta dagli uffici, il sindaco rassicura sul fatto che si sta già provvedendo perché anche i diritti di segreteria previsti da specifico regolamento non debbano essere versati.

Diverse le città abruzzesi dove i banchetti saranno allestiti nei prossimi giorni come L'Aquila e Lanciano. All'appello mancava Pescara e il timore dell'associazione era che tra richieste di pagamento e tempi dato che il provvedimento per l'autorizzazione sarebbe arrivato entro 30 giorni dal pagamento, riferisce Cappato, che non sarebbe stata data la possibilità di esserci in città. Così però non sarà, ribadisce il sindaco.

La prima richiesta per l'occupazione di suolo pubblico spiega ancora il tesoriere dell'associazione Coscioni, era stata inoltrata al Comune “lo scorso 12 marzo da Riccardo Varveri, coordinatore regionale della campagna Liberi Subito. Il Comune di Pescara ha risposto con la richiesta di 31 euro di diritti di istruttoria”. Di qui la lettera inviata al sindaco che riferisce di essersi subito fatto carico della vicenda sottolineando però che errori non ce ne sarebbero stati, ma dando la piena disponibilità per far sì che senza alcun costo i banchetti possano essere presenti in città nei giorni previsti e cioè il 15 e il 16 maggio.

L’obiettivo della campagna che sta girando la regione è raccogliere 5mila firme. Raggiunto il numero necessario la proposta sarà affidata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per la verifica della conformità delle firme e successivamente passerà alla commissione di garanzia che esprimerà parere sull’ammissibilità della proposta. A quel punto entro sei mesi il consiglio dovrà discuterla ed eventualmente approvarla.