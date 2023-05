È morto Quintino D'Alfonso, padre dell'ex sindaco ed ex governatore Luciano

Lutto per Luciano D'Alfonso, ex governatore ed ex sindaco di Pescara, oggi deputato del Partito Democratico: è infatti morto il padre, Quintino Antonio D'Alfonso. Aveva 88 anni, è stato consigliere comunale negli anni '80 a Lettomanoppello e, in quel periodo, ha anche ricoperto l'incarico di presidente della Scuola Calcio Lettese.

La pagina Facebook del Comune di Lettomanoppello lo descrive così: "Si è speso per anni per la nostra, la sua comunità; rendendosi protagonista attivo delle vita politica di Lettomanoppello, sempre con un comportamento garbato, rispettoso e propositivo. A sua moglie Flora, alla figlia Nausica, ai figli Alcide e Luciano con le rispettive famiglie giungano le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve, Quintino...".

Queste le parole di Luciano D'Alfonso: "Vengo privato di una forza di trazione insostituibile, poiché nei miei trenta anni di impegno sociale e politico mio padre è stato il mio consigliere finale, il validatore delle mie valutazioni. Mi ha trasmesso la necessità della valutazione di merito e le sue coordinate, soprattutto davanti alle situazioni più difficili e odiose". E conclude: "Mio padre non ha mai sprecato le parole, poiché ha imparato da bambino che le parole sono capaci di fare luce, perché hanno una dirittura. Mi ero prefissato di riparlare con mio padre delle parole della preghiera e di quanta preghiera c’è stata nella sua vita. Lo farò nella città dei Santi, domenica prossima, alzando lo sguardo da via Pietrara, provando a riascoltare i suoi straordinari silenzi educativi. Pa’ aiutami ad essere all’altezza della tua dignità, fammi arrivare i tuoi suggerimenti, regalami la profondità delle tue domande".

Il cordoglio della politica abruzzese

Unanime il cordoglio da parte della politica locale: "La scomparsa di un genitore rappresenta un momento difficile nella vita di ciascuno. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo le condoglianze all'onorevole Luciano D'Alfonso per la perdita del padre Quintino", ha dichiarato l'attuale presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Questo, invece, è quanto dichiara il neo deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa: “Rivolgo al collega Luciano D’Alfonso le mie sentite condoglianze per la grave scomparsa dell’amato padre Quintino. Un momento difficile per la famiglia tutta e sento di dedicare un affettuoso pensiero anche ai nipoti che perdono il caro nonno”. Da L’Aquila, il sindaco Pierluigi Biondi, “a nome della municipalità aquilana e a titolo personale”, esprime “vicinanza e cordoglio all’onorevole Luciano D’Alfonso per la scomparsa del papà Quintino. Giungano a lui e ai suoi familiari sincere condoglianze per un lutto così doloroso”.

Anche il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo esprime la propria vicinanza a D’Alfonso "in questa circostanza di dolore", esprimendo all'ex governatore "le nostre più sentite condoglianze". Infine il Pd: “La comunità del Partito Democratico abruzzese si stringe attorno all’onorevole Luciano D’Alfonso per la scomparsa del padre Quintino. Esprimo a nome di tutte e tutti noi le sincere condoglianze e la vicinanza per la perdita di un affetto, di un punto di riferimento così insostituibile”, dichiara il senatore Michele Fina, segretario regionale dei Dem. E il consigliere regionale Antonio Blasioli aggiunge: "Un abbraccio alla famiglia e alla comunità lettese. Condoglianze".