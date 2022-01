L'assessore regionale Quaresimale: "Investiti oltre 100 milioni di euro nel sociale in un anno"

Numeri importanti per gli investimenti della giunta regionale sul sociale, con un incremento del 28% della spesa del Fse (Fondo sociale europeo) che supera i 100 milioni di euro su tutte le deleghe assegnate. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Pietro Quaresimale snocciolando i dati relativi al 2021 per l'attività dell'assessorato da lui guidato.

“Nonostante l’emergenza sanitaria abbiamo dato una forte accelerazione ai settori strategici come il sociale, nel quale abbiamo investito circa 40 milioni di euro per sostenere le famiglie e i soggetti fragili, il lavoro con l’erogazione dei fondi del Microcredito (8 milioni di euro) e contributi alle partite Iva e liberi professionisti (4,5 milioni di euro); la formazione, attivando i bandi per la digitalizzazione del settore turistico, il contrasto alle crisi aziendali e costituito l’Its dedicato al turismo, che nascerà a settembre. Sono soddisfatto del lavoro svolto. Un dato importante, che voglio sottolineare, è l’aumento della spesa Fse, con un balzo del 28% nel 2021: eravamo il fanalino di coda, oggi abbiamo superato 6 regioni."

Investiti anche 20 milioni di euro sul settore dell'istruzione con il sostegno alla didattica a distanza (finanziate 33 scuole con un milione di euro) e gli interventi programmati per l’edilizia scolastica:

"Con il nuovo Piano sociale e la programmazione Fse 21-27 metteremo in campo altre azioni sia per sostenere le persone deboli, sia per sostenere le crisi aziendali con misure economiche mirate a salvaguardare i livelli occupazionali. Certo, c’è bisogno anche del Governo, ma la Regione è presente e farà la sua parte”. Sull’automotive, per il quale è stato aperto un tavolo regionale permanente, l’attenzione resta alta, ha assicurato:

"Ci preoccupa perché ha un Pil importante, come ci preoccupano tutte le crisi, come quella della Brioni e di tutte le aziende della Val Vibrata. Abbiamo rinnovato l’accordo con il ministero per il riconoscimento di questa area di crisi su cui sono previsti 4 milioni e 100 mila euro di investimento. L’importante è lavorare in sinergia, ma sono certo che raggiungeremo altri risultati”.

Investimenti anche per i centri dell'impiego dove è partita una profonda ristrutturazione e un'importante progettualità per farli ripartire:

"Per i disoccupati non deve essere l’ultima spiaggia, ma il punto di partenza per il reinserimento lavorativo”.

Finanziati infine bandi per i comuni delle aree montane, istituito il comitato consultivo della polizia locale e l’osservatorio della polizia locale sulla sicurezza e attivati gli uffici di prossimità in 34 enti abruzzesi.