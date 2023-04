L'assessore Quaresimale durante l'evento "Abruzzo Inclusivo": "L'integrazione dei più fragili è una priorità quotidiana"

La politica e la società devono impegnarsi quotidianamente per l'inclusione dei più fragili nella società. A dirlo l'assessore regionale Pietro Quaresimale, durante la manifestazione "Abruzzo Inclusivo" di ArteLive dove, assieme ad Alberto Bertoli, figlio del cantante Pierangelo, ha affrontato l'argomento delle politiche sociali ribadendo che la giunta Marsilio da anni si impegna per migliorare le condizioni di vivibilità delle persone con disabilità

"E' un lavoro difficile ma un'amministrazione lungimirante non può tirarsi indietro ed anzi ha il dovere politico e civico di promuovere sul territorio eventi di integrazione sociale. In questo senso, il Fondo sociale europeo ha permesso di predisporre sul territorio una serie di importanti progetti inclusivi, sia in campo lavorativo sia in campo sociale. E il nuovo Piano sociale regionale, che da quest'anno è ampiamente operativo, risponde anche a questa necessità".

Quaresimale poi ha spiegato che progetto come quello di ArteLive coniugando arte e inclusione e sono da prendere come esempio:

"Siamo convinti che l'esperienza artistica contribuisca alla diffusione all'interno della nostra società di quelle sensibilità e di quei valori nei confronti della disabilità necessari per migliorare le condizioni di vita dei più fragili. Ma questa azione deve essere continua, deve rappresentare un obiettivo irrinunciabile delle politiche sociali. Non a caso, a conferma di questo nostro impegno, la nuova programmazione europea dell'Fse Plus 2021-2027 prevede svariate misure di inclusione sociale da declinare sul territorio con l'aiuto indispensabile delle associazioni di volontariato e del Terzo Settore che conoscono tutte le problematiche ma che soprattutto conoscono le esigenze dei territori".