Vertenza Brioni e formazione, Quaresimale incontra l’amministrazione di Penne [FOTO]

L’assessore regionale Pietro Quaresimale ha avuto oggi, nel Comune di Penne, un incontro istituzionale con i membri dell’amministrazione locale. Si è parlato di vertenza Brioni, politiche sociali e formazione.

“Abbiamo affrontato la vicenda di Brioni che per l’amministrazione comunale rappresenta una priorità – ha esordito l’assessore – La Regione sta lavorando in sinergia col ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare i tagli di posti di lavoro. Siamo fiduciosi. A breve incontreremo l’Amministratore delegato di Brioni con il quale concerteremo iniziative per chiudere la vertenza”.