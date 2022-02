Quaresimale entusiasta per Casa Sanremo: "Successo dell’iniziativa di promozione dell’Abruzzo"

L’assessore regionale Pietro Quaresimale esprime tutta la propria gioia dopo aver assistito, a “Casa Sanremo” (hospitality ufficiale del Festival), all'esibizione degli otto finalisti del Premio Pigro, intitolato alla memoria di Ivan Graziani: “È stato un momento importante di promozione della regione”, ha affermato l'assessore.

“La consegna dei premi e dei riconoscimenti agli artisti che si sono susseguiti sul palco ha rappresentato una grande occasione di marketing territoriale per l’Abruzzo, che in questo modo è entrato nello straordinario circuito mediatico legato al Festival di Sanremo. Il contesto nel quale si è realizzata la manifestazione – ha proseguito l’assessore – ha permesso anche di approfondire alcune caratteristiche dell’Abruzzo, oltre a rappresentare una importante vetrina per il Premio musicale Pigro”. Il successo a Casa Sanremo, che ha visto la proiezione di alcuni filmati sull’Abruzzo, spinge a ripetere l’esperienza anche il prossimo anno, sempre con l’obiettivo di promuovere musica e territorio. “Il prossimo anno – annuncia Quaresimale – abbiamo intenzione di allestire uno spazio Abruzzo a Casa Sanremo più ampio in modo da incrementare la presenza di artisti abruzzesi nel contesto sanremese e ampliare l’offerta culturale e musicale che viene dalla regione”. Questi gli 8 artisti che si sono esibiti ieri a Casa Sanremo: Giulia Piccoli, Valerienne, Federico Di Cosimo, Enea, Cau Alverio, Starsolo, Giulia Ventisette e Antonio Paduano.

Soddisfatto anche l'assessore del comune di Teramo, Antonio Filipponi: "Essere inseriti in contesti nazionali ed internazionali come il Festival di Sanremo è per noi motivo di grande orgoglio ed opportunità preziosa", ha dichiarato a LaPresse. 'Casa Sanremo' è stata dedicata al 'Premio Pigro' per valorizzare anche la città che ha dato i natali al cantautore Ivan Graziani. Ed è proprio il titolo di un famoso brano dell'artista abruzzese a dare il nome al premio con il quale il capoluogo di provincia, da 20 anni, dà spazio a talenti, musicisti e cantautori che rendono omaggio alla figura di Ivan Graziani, interpretando e rielaborando le sue canzoni. "La figura di Ivan Graziani è centrale per la città di Teramo per questo siamo cercando di valorizzarla, perché negli anni si è fatto troppo poco per sottolineare il legame tra questo artista e la sua città che tra l'altro lui stesso ha testimoniato in molte canzoni", ha concluso Filipponi.