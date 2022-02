Quaresimale ospite a ‘Casa Sanremo” per promuovere l'Abruzzo

Anche quest'anno l’Abruzzo è presente a Sanremo durante la settimana del Festival. Per la precisione, l’assessore regionale Pietro Quaresimale sarà ospite di 'Casa Sanremo' domani, 3 febbraio, in occasione di un evento dedicato alla nostra terra. Il programma prevede l’esibizione degli otto finalisti del “Premio Pigro”, che rende omaggio a Ivan Graziani, indimenticato cantautore e chitarrista teramano di cui nel 2022 ricorre il venticinquennale dalla scomparsa. La manifestazione nasce infatti come rassegna di artisti che interpretano e rielaborano le canzoni di Graziani, nonché come concorso per nuovi talenti. Nel corso della serata verrà trasmesso inoltre un video promozionale sulla regione Abruzzo.

“Sono contento di questa straordinaria occasione per promuovere a Sanremo il nostro territorio”, ha commentato Quaresimale, parlando di “un'importante vetrina per valorizzare le nostre bellezze naturali e i nostri giacimenti culturali di qualità. E lo facciamo in sinergia con il Premio Pigro che rende omaggio a Ivan Graziani, artista che ha raccontato attraverso le sue canzoni il nostro Abruzzo. Il Festival di Sanremo è dunque un palcoscenico nazionale ed internazionale dal quale rinnovare l’invito a visitare il nostro territorio alla ricerca e alla scoperta dei luoghi e dei sapori”, ha concluso l’assessore regionale.

Il marketing è fondamentale, e non c'è occasione migliore del Festival della canzone italiana per farsi conoscere e attirare turisti e stakeholder. A Casa Sanremo sono presenti, altresì, la "lady Chef" Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria e varie troupe televisive abruzzesi, nonché la cantautrice Vittoria Iannacone, reduce dalla sua recente partecipazione al talent show di Raiuno “Tali e Quali”, condotto da Carlo Conti, dove ha imitato Noemi piazzandosi all'ottava posizione della classifica provvisoria di puntata. In particolare, la Iannacone ne sta approfittando per fare un po’ di promozione: ieri ha rilasciato alcune interviste e ha inoltre cantato il brano “L’errore”, esibendosi nella postazione di Radio Esercito. È stata poi ospite di Radio Digiesse, e infine ha incontrato il grande maestro Vince Tempera, in passato direttore dell'orchestra dell'Ariston.