Quarantena per il presidente Marsilio: due persone del suo staff positive al Coronavirus

Il governatore è in isolamento fiduciario ed ha annullato gli impegni previsti per la giornata odierna

Il presidente della Regione Marsilio è in isolamento fiduciario a causa della positività al Covid di due componenti del suo staff di lavoro. Il governatore si è posto in quarantena in attesa di sottoporsi ai tamponi per verificare un eventuale contagio, ed ha annullato gli impegni della giornata odierna previsti agli ospedali di Chieti, Ortona e Gissi.

Già qualche mese fa Marsilio era finito in isolamento fiduciario a causa di alcune persone a lui vicine risultate positive.