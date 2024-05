Giovani e qualità della vita, Gileno (GD) sulla "bocciatura" del Sole24Ore: "L'Abruzzo deve invertire rotta"

“Investire nelle politiche giovanili, formazione e cultura per risvegliare e rendere l'Abruzzo un luogo attrattivo per i giovani”.

Questo l'appello che alla politica lancia il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno commentando i dati sulla “Qualità della vita per bambini, giovani e anziani” pubblicati dal Sole24Ore. Un'indagine che per la vita giovanile vede Pescara peggiore provincia con il suo 89esimo posto e, in più 8 posizioni perse. Segue Chieti al 76esimo, ma con 9 posti riconquistati rispetto al 2022, quindi L'Aquila 71esima ma che come Pescara perde posizioni e per la precisione 18 e, infine, Teramo che si piazza al 40esimo posto: la posizione migliore tra i capoluoghi abruzzesi.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Le amministrazioni di D’Alberto a Teramo e Ferrara a Chieti stanno già seguendo una strada positiva, come dimostrano i miglioramenti registrati nelle rispettive classifiche. È essenziale che tutte le province abruzzesi seguano questo esempio, implementando strategie che possano migliorare significativamente la qualità della vita delle e dei giovani”, aggiunge il segretario regionale Gd.

Quindi l'appello alle istituzioni regionali e locali “affinché – conclude - si impegnino maggiormente nel creare opportunità per i giovani, incentivando iniziative che promuovano lo sviluppo personale e professionale, e favorendo un ambiente più dinamico e innovativo”.