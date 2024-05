Il presidente Marsilio: "L'Anac conferma, nessuna incompatibilità per l'assessore Quaglieri"

«L’Anac ha deliberato "l’assenza di criticità" relativamente alla presunta incompatibilità dell’assessore Quaglieri».

A farlo sapere è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio.

Così commenta Marsilio: «Come affermato nella nota firmata dal presidente, avvocato Giuseppe Busia, nel parere di quattro pagine reso al sottoscritto, non vi è alcun profilo di incompatibilità e inconferibilità né per la situazione attuale, né per il pregresso. Il parere di Anac è chiaro e inequivocabile e tappa definitivamente la bocca a polemiche faziose, strumentali e piene di illazioni al limite dell’insolenza, che i rappresentanti dell’opposizione hanno strillato in tutte le sedi, sollevando a scoppio ritardato una questione che, come sancito dalla nota dell’Anac, è totalmente destituita di fondamento. All’assessore Quaglieri rinnovo la mia fiducia e gli auguri di buon lavoro; ringrazio l’Anac per il lavoro svolto e la nota ricevuta».