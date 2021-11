Quaglieri (Fratelli d'Italia) replica a Paolucci sul super green pass: "Da Marsilio dichiarazioni di buonsenso"

Parole di buonsenso dal presidente Marsilio sul super green pass. Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri e presidente della commissione sanità ha commentato l'attacco del capogruppo pd Paolucci al governatore della Regione che aveva sollevato dubbi sul green pass rafforzato che di fatto permetterà una vita sociale senza particolari limitazioni solo alle persone vaccinate contro il Covid. Quaglieri ha ricordato a Paolucci che proprio grazie alle scelte del presidente Marsilio l'Abruzzo non ha collezionato brutte figure per la gestione della pandemia a differenza del governo nazionale:

Il Consigliere pd è ora che la smetta con i comunicati stampa propagandistici, piuttosto approfondisca meglio i temi su cui azzarda inutili dichiarazioni, a cominciare dalla questione del green pass. Capiamo la difesa d'ufficio nei confronti del governo ma è sotto gli occhi di tutti come in Italia si stia vivendo a tentativi, passando dal green pass al super green pass e magari tra qualche tempo all'iper green pass. Ha ragione Marsilio quando afferma che occorre una gran dose di coraggio da parte del governo per rassicurare, e magari convincere, chi ancora non si sottopone alla vaccinazione. Coraggio e responsabilità prevedendo anche le dovute forme di indennizzo in caso di gravi effetti collaterali, come è giusto che sia. Di fronte alla mistificazione di Paolucci è bene sottolineare come nessuno, tantomeno il presidente Marsilio, abbia mai 'lisciato il pelo' ai no vax, anzi l'Abruzzo ha messo in piedi una delle migliori campagne vaccinali d'Italia mentre Paolucci e il suo Pd sanno solo criticare senza mai avanzare proposte serie e ragionevoli per la collettività ".

Ricordiamo che il presidente Marsilio a Skytg24 aveva parlato di una misura inutile ed inefficace riferendosi all'intenzione del Governo di attivare il super green pass che permetterà ai non vaccinati di poterlo ottenere con i tamponi esclusivamente per motivi lavorativi.