Il presidente Quaglieri sulla campagna vaccinale anti Covid in Abruzzo: "Somministrazioni sopra la media nazionale"

La campagna di vaccinazione anti Covid procede spedita in Abruzzo che ha un dato sopra la media nazionale nella capacità di somministrazione giornaliera e settimanale. A parlare è il presidente della commissione regionale sanità Quaglieri, che commenta i dati relativi agli ultimi giorni, ribadendo che l'Abruzzo ha superato anche nell'ultima settimana lo standard indicato dal commissario Figliuolo, e ricordando che fin dall'inizio l'Abruzzo ha sempre mostrato ottime prestazioni per la percentuale di dosi somministrate:

Torno, soddisfatto, a ribadire come il modello Abruzzo stia funzionando moto bene grazie alla strategia messa in campo dalla Regione che ha posto come finalità principale quella di essere capillari e veloci ,per abbassare la letalità e limitare la diffusione del virus.

Un ringraziamento va al presidente Marco Marsilio e all’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, per l’efficiente macchina organizzativa messa in funzione, e naturalmente a tutti coloro che, a vario titolo, sono quotidianamente impegnati sul fronte vaccini. Accoglieremo, venerdì prossimo, il generale Figliuolo con tutte la carte in regola