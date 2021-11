Acquistato un nuovo pulmino per disabili destinato alla farmacia comunale di Città Sant'Angelo

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha fatto sapere che questa mattina 4 novembre è stato consegnato il nuovo pulmino che consentirà il trasporto per persone a mobilità ridotta. Perazzetti, con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha spiegato che per arrivare all'acquisto del mezzo è stata condotta una battaglia che partiva già dalla precedente amministrazione alla quale era stato chiesto di acquistare il mezzo, senza però ottenere il risultato sperato:

"Ci siamo messi subito a lavoro, dal momento del nostro insediamento e l’abbiamo fatta diventare realtà. Adesso la farmacia comunale ha un mezzo in più e che permetterà ad ogni persona di potervi accedere, offrendo un servizio in più e in piena sicurezza. Sono molto contento di questo e ringrazio sia il vicesindaco Lucia Travaglini, sia l’assessore alle società partecipate Simona Rapagnetta e sia la farmacia comunale per aver combattuto insieme per questa battaglia di civiltà."

Sempre oggi il sindaco angolano ha annunciato lo stanziamento, da parte della Regione Abruzzo, di 250 mila euro di fondi che saranno destinati alla manutenzione e messa in sicurezza delle arterie stradali di competenza dell'ente comunale.