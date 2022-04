Una domenica dedicata alla pulizia del verde e degli spazi pubblici con il progetto "Scendiamo in piazza"

Unire pubblico, privato e volontariato per una nuova sinergia virtuosa, con l'obiettivo di curare il verde e le piazze cittadine. È questo lo scopo del progetto "Scendiamo in piazza" che vede in campo il Comune di Pescara, la Fater (con il marchio Ace) e l’Associazione ReTake. L'appuntamento, spiega il vicesindaco ed assessore Gianni Santilli, è per domenica 10 aprile alle 10, con l'invito a tutti i pescaresi che hanno a cuore la bellezza

della città e la cura dell’esistente a recarsi in piazza Grue a Porta Nuova dove saranno puliti e sistemati il giardino pubbloico e la piazza:

"Una dimostrazione che se teniamo davvero all’ambiente urbano dobbiamo essere coerenti e in prima linea sia nella tutela preventiva del nostro patrimonio sia adoperandoci in prima persona per riportarlo all’antico splendore. Una mobilitazione in tal senso è un importante segnale di senso civico da prendere a esempio. I cittadini potranno usufruire di un kit messo a disposizione dalla ditta leader nel settore dei detergenti per la casa e i tessuti per poi raccogliere i rifiuti in maniera differenziata, sistemare e verniciare le panchine del giardino pubblico, svuotare e pulire i cestini e infine cancellare le scritte che deturpano il muretto."

L'iniziativa, prosegue il vicesindaco, non è solo una giornata per valorizzare gli spazi pubblici, ma anche un'occasione di incontro sociale e sensibilizzazione, poiché grazie all’"Olimpiade ReTake" i più piccoli saranno sensibilizzati sull’importanza della raccolta differenziata.