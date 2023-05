Tanti i rifiuti finiti sulle spiagge a causa del maltempo, via alle attività straordinarie di pulizia e raccolta anche in quelle libere

“Scatta la raccolta straordinaria dei rifiuti depositati sulla spiaggia di Pescara, a nord e a sud, in seguito all’emergenza meteorologica che da aprile ha imperversato ogni giorno sulla città e che solo da quarantotto ore ci sta concedendo una tregua”. L'annuncio è dell'assessore comunale all'Ambiente Isabella del Trecco. Fino a domenica 28 maggi, fa sapere, i balneatori che si occuperanno della pulizia potranno raggruppare i rifiuti più grandi sulla battigia e i più piccoli a ridosso del marciapiede antistante la concessione. Sarà loro compito contattare gli uffici di Ambiente per concordare il ritiro straordinario.

Nessuna sorpresa per Del Trecco che viste le condizioni meteo delle ultime settimane immaginava le criticità che si sono puntualmente verificate. “Da un giorno all’altro i nostri balneatori che, nonostante la pioggia, stavano iniziando comunque a predisporre le spiagge per la stagione estiva, si sono ritrovati sommersi da tronchi d’albero, rami spezzati, materiale legnoso ingombrante trascinato a valle dal fiume ingrossato dalle piogge copiose dell’entroterra, materiale che, con la bassa marea e la risacca, si è depositato sull’arenile – aggiunge -. Tante le telefonate e le richieste di soccorso e di aiuto che abbiamo ricevuto nelle ultime ore ai centralini di Ambiente e del Comune stesso, che ci hanno imposto di organizzare un servizio di gestione provvisoria emergenziale dei rifiuti spiaggiati riservata agli stabilimenti balneari e ai concessionari delle spiagge libere”.

Una specifica questa importante per assicurare spiagge pulite anche a chi sceglie di andare al mare con il proprio di ombrellone e una risposta anche alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione da cittadini che lamentavano proprio la presenza dei rifiuti sulle spiagge libere.

I materiali di grandi dimensioni che verranno lasciati sulla battigia (come sedie, tronchi o tavoli) potranno anche essere prelevati dai cittadini per esigenze personali, spiega ancora l'assessore, mentre gli altri, cioè quelli piccoli, dovranno essere imbustati e lasciati, come detto, in prossimità del marciapiedi in un'area interna alla concessione. Nei casi in cui la concessione sia priva di spazi idonei i concessionari potranno contattare direttamente Ambiente spa al numero 340 7760191 per concordare le modalità di raccolta. “Siamo convinti che in pochi giorni – conclude Del Trecco - riusciremo a rimettere in sicurezza i nostri arenili aiutando i balneatori ad attrezzare le concessioni e ad affrontare la stagione con un minimo di serenità in più”.