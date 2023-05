Rifiuti abbandonati nella riserva dannunziana, il vicesindaco Santilli: "Nuova pulizia straordinaria, mi appello alla civiltà" [FOTO]

Pulizia straordinaria dentro e fuori la pineta dannunziana sabato 13 maggio. A deciderlo il vicesindaco Gianni Santilli che a IlPescara spiega di aver chiesto l'intervento degli operai del Comune dopo aver constatato che ancora una volta erano stati lasciati in giro i resti di cibo e bevande consumate sul posto.

“Tutte le mattine andiamo a pulire, ma in questo caso si è trattato di un intervento straordinario – spiega -. Non so se c'è stata una festa, possono fare quello che vogliono, ma almeno usino i cestini per gettare i rifiuti visto che ce ne sono tanti”. Sia nell'area vicina al parco giochi per bambini che intorno al perimetro del parco sono state trovate cartacce, bottiglie di vetro e bicchieri di plastica lasciati a terra.

Un gesto di “maleducazione” per il vicesindaco e non il primo. Mesi fa lo scontro era stato aspro con il Conalpa per i rifiuti lasciati persino all'interno della riserva integrale. La lezione però non sembra essere servita a chi continua a gettare cartacce e bottiglie in un luogo dall'alto valore ambientale. L'invito è dunque quello ad averne cura sia per la tutela del luogo, ma anche per quello dei tanti cittadini, dei bambini e delle famiglie che ogni giorno frequentano la pineta dannunziana.