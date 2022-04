Proseguono gli interventi di pulizia e manutenzione dei parchi pubblici cittadini in vista dell'estate [FOTO]

Prosegue senza sosta il lavoro del Comune per la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria nei parchi comunali della città. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Gianni Santilli, che ci ha aggiornato sull'avanzamento degli interventi nelle aree verdi di competenza. Nella giornata odierna 29 aprile gli operai comunali sono intervenuti nel parco del Sole, nel parco Coppa Acerbo, nel parco Peter Pan, nel parco Federico Caffè e nel parco Fantasia.

"Continua ininterrottamente la messa in ordine dei Parchi. I nostri bambini avranno la possibilità di apprezzare il bello della natura e di come bisogna saper rispettare le bellezze che vi si trovano". Qualche giorno fa, era stato il primo cittadino Carlo Masci a dare notizia degli interventi che invece avevano riguardato i parchi di via Ilaria Alpi, via di villa Basile e via Tirino. La pineta dannunziana lo ricordiamo, è stata riaperta al pubblico quasi interamente lo scorso 13 marzo dopo la chiusura imposta a seguito dell'incendio scoppiato la scorsa estate.