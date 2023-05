Mezzi impantanati a Fosso Grande, per poter procedere alla manutenzione serve un tratto carrabile: si attendono le autorizzazioni

Sono fermi i lavori di messa in sicurezza e regimentazione idraulica di Fosso Grande finanzianti con 760mila euro di fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), ma l'auspicio è quello di poter ripartire nel mese di giugno per completarli entro l'autunno. A fermarli sono state delle difficoltà oggettive riscontrate durante gli interventi avviati.

Difficoltà che sarebbero risolvibili in un solo modo e cioè creando di un passaggio carrabile su cui i mezzi possono muoversi per operare. Operazione che dovrebbe essere attuato con la messa in posa di scoglio sul fondo per un totale di tre metri di lunghezza. Perché si possa procedere però servono il parere favorevole della sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio Chieti-Pescara e del servizio di Valutazione ambientale della Regione che si spera arrivino a giugno.

Dopo l'alluvione che ha stravolto l'Emilia Romagna il dibattito sulla pulizia dei fossi è diventato centrale in città. Tanti hanno chiesto interventi immediati nella pulizia in particolare di Fosso Grande. Lo hanno fatto le associazioni e la politica con il tema finito nella seduta del consiglio comunale del 29 maggio con una interrogazione dell'esponente Pd Stefania Catalano. A risponderle spiegando il perché dello stop di quel primo intervento approvato con delibera di giunta il 6 maggio 2022 con i lavori affidati già a ottobre 2022, è stato l'assessore comunale Luigi Albore Mascia che ha illustrato le ragioni tecniche messe nere su bianco dai tecnici e in particolare con riferimento al punto fatto dal Rup (Responsabile unico del procedimento) e cioè il geometra Donato Di Rienzo. Una interrogazione con cui la Catalano ha chiesto risposte anche in merito alla pulizia di Fosso Vallelunga.

Le difficoltà operative riscontrate nelle operazioni di messa in sicurezza e regimentazione idraulica di Fosso Grande

Quello da 760mila euro è solo uno dei due progetti che interesseranno la messa in sicurezza di Fosso Grande: il secondo è da ben 900mila euro e fa riferimento a due delibere di giunta regionale, una del 18 ottobre 2022 e un'altra del 20 dicembre dello stesso anno. Quello in corso come detto, è il primo ed è al momento fermo per le difficoltà operative riscontrate.

Nello specifico, spiegano i tecnici nel documento letto in aula, l'eccessiva larghezza di alcuni tratti del Fosso e l'assenza di una pista di servizio carrabile sull'argine nel lato di Spoltore e la presenza di una pista ciclabile su lato di Pescara, rende impossibile raggiungere con mezzi meccanici l'alveo. Si è quindi cercato di procedere operando direttamente al suo interno. Un scelta che però, è stato riferito, si è rivelata inattuabile a causa della presenza di un metro e 40 centimetri di fango dove i mezzi utilizzati sono rimasti impantanati per poi essere recuperati a traino. L'unica soluzione utile anche per far sì che si semplifichino diminuendo i costi le future operazioni di pulizia a manutenzione anche ordinaria, è quindi quella di creare un fondo percorribile dai mezzi meccanici. Una variante di fatto che ha necessità di essere approvata dagli enti preposti di cui si attende la risposta per poter ripartire con il cantiere.

Per quanto riguarda il secondo progetto e cioè quello della di manutenzione idraulica di Fosso Grande da 900 mila euro il professionista incaricato sta eseguendo delle simulazioni costi-benefici. L'obiettivo in questo caso è allargare alcuni tratti del canale tombato che, si specifica, è la principale causa dei fenomeni di rigurgito che si verificano a monte quando ci sono piogge intense. Una volta che l'analisi sarà completata la stessa sarà condivisa con il Comune di Spoltore che pure è interessato dall'intervento, per valutare insieme le azioni da intraprendere.

Gli interventi fatti e in programmazione per Fosso Vallelunga

Su Fosso Vallelunga due sono gli interventi già portati a termine. Il primo, quello relativo alla manutenzione, è stato realizzato a novembre 2022 e ha riguardato circa 700 metri dello stesso e cioè fino alla confluenza con via della Bonifica. Un intervento per la realizzazione di un'opera idraulica per la raccolta delle acque meteoriche provenienti da Colle Pineta e basato sul progetto definitivo approvato con delibera di giunta il 20 settembre 2022 per un totale di investimento di 87mila 100 euro. Lavori questi ultimati e collaudati. Il secondo riguarda la manutenzione idrica e fa riferimento a una determina dirigenziale del 22 agosto 2022 con cui sono stati stanziati, è stato riferito ancora in aula, ulteriori 19mila euro per la pulizia dei fossi che hanno permesso di intervenire proprio all'altezza di via della Bonifica per quanto riguarda Fosso Vallelunga, ma anche il tratto di un altro fossi che va da via Verdi (San Giovanni Teatino) e via Tirino (Pescara).

All'interno del bilancio comunale sono stati previsti ulteriori 200mila euro per queste manutenzioni, con tra gli interventi previsti anche una ulteriore pulizia di Fosso Vallelunga che dovrebbe partire ad ottobre.

Si cercano fondi per gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e idrogelogico

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi urgenti di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologici l'amministrazione sta cercando di intercettare nuovi fondi anche per realizzare il “canale diversivo” di Fosso Grande che consentirebbe di ampliare l'alveo seppur compatibilmente con lo stato dei luoghi dato che si trova in una zona tra Pescara e Villa Raspa di Spoltore dove insistono diverse infrastrutture.

L'ultima istanza in questo senso l'avrebbe avanzata il sindaco alla Regione il 22 gennaio 2023 con l'ente che ha fatto sapere, ha riferito l'assessore comunale, di comunicazioni dal governo nazionale che dovrà certo considerare come distribuire eventuali risorse essendoci al momento l'emergenza più grande e cioè proprio quella dell'Emilia Romagna.