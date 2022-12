Quasi ultimata la pulizia di Fosso Grande, Masci: "Ed è solo l'inizio"

Sta per giungere a conclusione la pulizia di Fosso Grande, promessa da tempo dal sindaco Carlo Masci dopo le ripetute richieste dei cittadini. Un lavoro che è solo l'inizio di un percorso ben più lungo, poiché tempo fa l'amministrazione comunale ha annunciato la pulizia di tutti i fossi di Pescara in vista del fatto che si sta andando verso l'inverno e la stagione delle piogge.

Abbiamo dunque voluto parlare con il sindaco Carlo Masci per fare un quadro della situazione attuale: "I lavori a Fosso Grande - ci dice il primo cittadino - sono cominciati da circa un mese, ed entro venerdì 9 dicembre verranno completate le operazioni di rimozione della vegetazione per poi iniziare i rivestimenti/consolidamenti del fosso. L'importo dei lavori di pulizia ammonta a quasi 430.000 euro, mentre l'importo complessivo del progetto è di 760.000 euro".

Tuttavia, come detto, non è finita qui: "Lunedì 12 dicembre - fa sapere Masci - si porteranno a discarica gli ultimi 7-8 cumuli di vegetazione rimossa dentro Fosso Vallelunga, per una lunghezza d'intervento pari a circa 600 metri. È previsto un importo di circa 80.000 euro. Per quanto concerne il primo intervento, di 18.000 euro, risulta quasi ultimato l'intervento in Strada Vicinale Acquatorbida, per una lunghezza di 70 metri, al confine con San Giovanni Teatino. Inoltre bisogna iniziare la pulizia del fosso compreso tra via Fontanelle e via Fosso Cavone, per un totale di 350 metri, mentre risulta ultimata la pulizia del fosso, di circa 160 metri, che si trova dietro alla ditta Confetti Di Donato. Insomma, continuiamo con la pulizia di tutti i fossi della città per metterli in sicurezza in occasione di alluvioni o bombe d'acqua".