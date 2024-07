Ripulite e di nuovo fruibili Fonte Grande e Fonte Barco: sono il simbolo della storia culturale di Spoltore [FOTO]

Ripulite Fonte Grande e Fonte Barco e il grazie del sindaco di Spoltore Chiara Trulli per aver restituito le due fontane storiche e i due spazi alla cittadinanza nella stagione calda, va agli operatori che si sono occupati dell'intervento e cioè al personale della Spoltore Servizi “che ci aiuta a preservare la bellezza del nostro patrimonio culturale”.

L'area della Fonte Barco contiene al suo interno una delle fontane storiche che hanno consentito l'insediamento e lo sviluppo dell'abitato di Spoltore, ricorda quindi l'amministrazione. Una fonte antichissima e monumentale visibile nelle decorazioni con mattoni a bicromia in rosso e giallo lascia intendere che avesse un'importanza ben oltre quella di una fontana rurale.

Le nicchie ripristinate dopo uno degli ultimi restauri testimoniano la natura religiosa delle decorazioni. I punti d'acqua era nostra l'altro considerati sacri perché dividevano l'inizio della vita dal regno dei morti. Questa è la ragione per cui le ninfe presidiavano le fonti, ed evitavano così a chi le visitava i pericoli che potevano arrivare dall'aldilà. Entrambi sono i luoghi dove fino ai primi del '900 le donne venivano per il bucato: “Barco” significa sosta, infatti in quest'area si praticava la piccola transumanza verso i pascoli. Le pecore, tosando i prati, avevano una funzione nel trattamento del bucato: stendendo i panni ancora bagnati sull'erba, le donne dell'epoca sfruttavano la fotosintesi clorofilliana creando una sorta di tenda ossigeno. L'ossigeno, assieme al sole, sbiancava e disinfettava i panni.

Al tempo la cura della dote, cioè il lavaggio e la cura della biancheria, veniva effettuato poche volte l'anno, a seconda della distanza delle famiglie dall'acqua. Luoghi come la Fonte Barco e la Fonte Grande, dunque, erano particolarmente importanti.

Questa la storia legata ai due luoghi che ora sono stati sistemati e tornati a essere pienamente fruibili per chi ha voglia di visitarli.