Pubblicata dal Comune di Città Sant'Angelo la graduatoria definitiva per gli alloggi popolari

Pubblicata dal Comune di Città Sant'Angelo la graduatoria definitiva per l'elenco degli ammessi e degli esclusi per le assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare. In base a quanto previsto dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n.96, recante ad oggetto “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione” – Art. 9 “Formazione della graduatoria” dopo le domande presentate dai cittadini residenti nel territorio angolano, è stata pubblicata sul Bura della Regione Abruzzo, il 15 febbraio, la graduatoria che sarà considerata definitiva dalla quale scorrere ed attingere i nominativi di coloro che potranno avere accesso agli alloggi Erp di edilizia popolare.