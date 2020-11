Pubblica illuminazione, entro il 31 dicembre 2021 sarà completato l'ammodernamento della rete. Ne ha dato notizia il presidente della commissione alle società partecipate del Comune di Pescara, Claudio Croce, al termine dell’odierna seduta che ha visto la presenza dell’ingegner Caruso per Pescara Energia.

Si procederà alla sostituzione degli attuali impianti con lampade a Led, dotate del software per il controllo da remoto. Intanto Enel X, che ha vinto l’appalto di Pescara Energia per l’intervento, ha schierato sul territorio altre 2 squadre operative per fronteggiare i blackout con una penale di 500 euro per ogni giorno di ritardo sui ripristini.

“Sono queste le misure che, a questo punto, dovrebbero mettere al riparo la nostra città da ulteriori disservizi, ovviamente non abbassiamo la guardia e a gennaio riconvocheremo i vertici di Pescara Energia per un aggiornamento della fase di cantiere e verificare la situazione sul territorio”, ha detto Croce.