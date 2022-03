De Martinis: "A Penne interventi importanti per le scuole e la viabilità"

Edilizia scolastica e viabilità. Sono stati i temi al centro dell'incontro che ieri ha avuto il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha avuto con il sindaco di Penne Gilberto Pietrucci, i componenti della giunta comunale, le dirigenti scolastiche degli istituti pennesi Eleonora Dell'Oso (preside del liceo scientifico e di quello artistico) e Angela Pizzi preside dell'istituto per geometri), oltre ai consiglieri provinciali Emidio Camplese e Antonio Romano. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti degli studenti e dei genitori. A proposito di edilizia scolastica si è quindi parlato degli importanti interventi che interesseranno la città vestina. Dei tempi e delle modalità, oltre al lavoro di manutenzione degli istituti che, assicura De Martinis, assicurerà sicurezza e decoro. Per quanto riguarda la viabilità, si è discusso di finanziamenti che permetteranno di effettuare lavori sia sulla strada proviciale 2 Lungofino che sulla strada provinciale 9 Penne-Farindola-Rigopiano, integrandola in maniera ottimale, spiega ancora il presidente della Provincia, con le strade che interseca e sono afferenti alle province dell’Aquila e di Teramo, soprattutto per favorire la fruizione turistica di tutto il comprensorio del Gran Sasso, che si sviluppa sulle tre province. “Come ho dichiarato a inizio mandato è mia intenzione lavorare per tutto il territorio pescarese ed essere presente in tutti i luoghi, per conoscere direttamente le varie realtà – dichiara De Martinis -. E in quest'ottica si è svolta la visita di ieri, la prima di molte altre che seguiranno nella capitale artistica e storica della provincia. La città di Penne merita un'attenzione particolare: per il nostro territorio rappresenta uno scrigno di bellezza e cultura che la Provincia vuole contribuire a valorizzare e promuovere”.