Convocata la prima riunione del nuovo consiglio provinciale

Il nuovo consiglio della Provincia di Pescara si riunirà, in via d'urgenza, nella giornata di domani, martedì 28 dicembre.

In seduta pubblica, l'assise provinciale, si riunirà alle ore 15.

Questi i nuovi consiglieri: Federico Acconciamessa, Davide Berardinucci, Emidio Camplese, Gianni Chiacchia, Gabriele Colasante, Alessandro D'Ascanio, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis, Nunzio Di Donato, Fabia Fattore, Antonio Romano, Antonio Zaffiri.

Al primo punto dell'ordine del giorno c'è la convalida della elezione del candidato alla carica di presidente della Provincia, ovvero Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. Subito si passerà alla convalida dell'elezione dei consiglieri. Al terzo punto è previsto il giuramento del presidente De Martinis. Poi una lunga serie di punti per l'approvazione di debiti fuori bilancio.