Protesta dei lavoratori della Riello in piazza Salotto: "No a chiusura e licenziamenti"

Gli addetti dell'azienda di Villanova di Cepagatti per la quale è stata annunciata la chiusura saranno in piazza oggi pomeriggio, giovedì 23 settembre

Manifestazione di protesta dei lavoratori della Riello di Villanova di Cepagatti contro i licenziamenti annunciati dall'azienda facente parte della statunitense Carrier.

I lavoratori si ritroveranno alle ore 17 in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara.

Al loro fianco si schiera anche Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

«È davvero incredibile il silenzio assordante del Governo Draghi, e in particolare del ministro allo Sviluppo Economico GIancarlo Giorgetti della Lega, sulla chiusura dello stabilimento di Cepagatti da parte della Riello», scrivono il segretario nazionale e quello provinciale, Maurizio Acerbo e Corrado Di Sante, «dopo una settimana dal tavolo regionale e dagli impegni presi dal presidente Marsilio, dopo un mese di presidio permanente da parte dei lavoratori davanti ai cancelli della fabbrica, azienda, parti sociali e istituzioni non sono state ancora convocati per un tavolo al Mise. È un altro sintomo grave del peso irrisorio dei politicanti regionali di centrodestra e dei parlamentari abruzzesi, dal Pd alla Lega, sui tavoli che contano, quando sono in ballo le vite e il futuro di lavoratori e famiglie. Si dicono sovranisti ma lasciano scappare le multinazionali. Lega e Governo sono complici dei ladri di lavoro. È vergognoso che siano proprio la Lega e il ministro Giorgetti a bloccare la blanda proposta di legge contro le delocalizzazioni. Rifondazione Comunista è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Riello invitiamo tutte e tutti a sostenere la giusta lotta di quanti stanno perdendo il posto di lavoro, partecipando a cominciare da domani a tutte le iniziative previste, affinchè gli impegni presi dalle istituzioni si traducono al più presto in fatti concreti. Ribadiamo piena solidarietà ai licenziati e alle loro famiglie».