"Un pieno di sangue": azione di Casapound anche a Pescara contro il caro benzina

Anche a Pescara il movimento politico CasaPound ha voluto protestare nella notte contro il caro benzina, sigillando i distributori e gli impianti di rifornimento con un messaggio chiaro e diretto: “Un pieno di sangue. Così uccidete l’Italia”. L’aumento di prezzo del carburante, secondo Casapound, è "ormai arrivato a livelli insostenibili".

Ecco che cosa si legge in una nota: “Ci sembra assurdo che non ci sia stato ancora nessun intervento governativo per calmierare il costo del carburante. Ci viene da pensare che il silenzio del governo sia voluto e che non ci sia alcun interesse nel salvaguardare cittadini ed imprese. L’aumento della benzina colpisce ogni settore produttivo, senza nessuna eccezione, e contribuisce all’aumento incontrollato dell’inflazione”.

E ancora: "Già stiamo assistendo a un razionamento di beni di prima necessità nei supermercati a causa del blocco dei trasporti ed è di questi giorni la notizia dei pescherecci fermi proprio perché impossibilitati a sostenere il costo del gasolio. I colpevoli di tutto ciò sono le grandi aziende petrolifere e l'incapacità del governo, non certo i lavoratori delle pompe di benzina che rischiano anch’essi di essere delle vittime".

La situazione, denuncia Casapound, "è intollerabile: si sta arrivando al punto di dover lavorare per poter pagare la benzina per recarsi al lavoro e la contrazione dei consumi è l’effetto più immediato. Le soluzioni ci sono: abbassamento iva dal 22% al 4% e taglio delle accise. Se non vogliamo veder crollare definitivamente la nostra economia, con una crisi sociale non gestibile, si attuino subito queste due misure. In caso contrario, sarà evidente a tutti che questo governo è complice nel voler far fallire il paese", conclude il movimento politico.