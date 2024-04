Protestano i sindaci dell'area vestina e gli agricoltori per il progetto della cabina elettrica primaria a Loreto [VIDEO]

No alla cabina elettrica primaria e al parco fotovoltaico sui terreni agricoli in contrada Remartello a Loreto Aprutino. Da settimane un comitato cittadino assieme ai sindaci dell'area vestina aveva iniziato a criticare il progetto di e-distribuzione che prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria da 220 kw e soprattutto anche un grosso parco fotovoltaico fino ad un massimo di 400 ettari, parlando di un impatto negativo molto pesante per le colture di pregio e per tutto il territorio circostante.

Nella mattinata del 18 aprile, i primi cittadini dei comuni dell'entroterra vestino si sono ritrovati assieme ai rappresentanti di Coldiretti e a decine di cittadini nel punto dove dovrebbe sorgere la cabina, chiedendo una modifica al progetto e il blocco dell'iter per avviare i lavori. Il sindaco di Loreto Renato Mariotti ha lanciato un appello a e-distribuzione sottolineando come la cabina elettrica primaria possa prevede una soluzione alternativa, ubicandola nella zona industriale presente a meno di un chilometro dalla zona. Anche Coldiretti chiede uno stop all'attuale progetto soprattutto in vista dell'enorme parco fotovoltaico che dovrebbe produrre l'energia elettrica poi gestita dalla cabina primaria, sottolineando come nella zona l'agricoltura e l'allevamento siano fondamentali per l'economia di quel territorio, con prodotti di grande eccellenza che rischiano di essere spazzati via dai pannelli fotovoltaici a terra.

Presente anche il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico che ha dichiarato:

"La scelta di installare la cabina in un’area prettamente agricola e nota per le produzioni di qualità desta parecchia preoccupazione, specie per gli ulteriori sviluppi prospettati, ovvero la realizzazione di un parco fotovoltaico, fino a un massimo di 400 ettari, che andrebbe a ripercuotersi su diversi terreni destinati all’agricoltura. L’allarme della comunità Vestina riguarda quindi da un lato la localizzazione della cabina – si tratterebbe oltretutto di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, se solo la Regione Abruzzo avesse approvato il Piano paesaggistico regionale -, per la quale viene chiesto lo spostamento nella limitrofa area industriale, ricadente sempre nel Comune di Loreto Aprutino, e dall’altro la potenza prevista, dato che l’impianto avrà la capacità di assorbire l’energia prodotta da un’estensione di pannelli fotovoltaici fino a un massimo di 400 ettari. Un progetto dunque che potenzialmente rischia di essere molto più pervasivo di quanto dichiarato.

Proprio nella giornata di oggi ci è giunta notizia di una prima vittoria da parte del Comune di Loreto, che ha ottenuto dalla Regione il rinvio della Conferenza dei Servizi, programmata inizialmente per domani, in virtù della richiesta di integrazioni documentali che e distribuzione dovrà produrre entro il prossimo 19 aprile."

Blasioli ha concluso:

"Nel frattempo, come ho ribadito nel corso del mio intervento al presidio, occorre che la Regione Abruzzo dia seguito a quanto previsto dal decreto 119/2021, così come approvato dalle camere nell’aprile 2023. L’articolo 20 del decreto in questione rimanda infatti alle regioni la classificazione delle aree idonee e inidonee all’installazione di pannelli fotovoltaici. Tuttavia, nonostante le numerose bozze circolate, il decreto interministeriale che dovrebbe fissare i criteri in materia è ancora in fase di discussione con la conferenza delle Regioni. Per questo motivo chiediamo al presidente Marsilio di battersi nella conferenza delle Regioni affinché si arrivi ad una rapida approvazione del decreto, e al consiglio regionale di accertarsi, analogamente a quanto fatto dall’Emilia Romagna, di accertarsi che lo stesso decreto contenga misure che permettano effettivamente di tutelare, con apposita legge regionale, i terreni agricoli, ancor più nel caso di aree presidio Dop, Igp, o comunque destinatarie di certificazioni di qualità."