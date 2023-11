Prorogata fino al primo dicembre la scadenza per le iscrizioni ai corsi di formazione "Giovani fuoriclasse"

L'amministrazione comunale fa sapere che il termine per l'iscrizione ai quattro corsi gratuiti di formazione/orientamento per giovani disoccupati o inoccupati è stato prorogato fino al primo dicembre. Si tratta del progetto "Giovani Fuoriclasse", è rivolto complessivamente a 88 pescaresi che possono scegliere quattro diversi indirizzi, ricordano il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli che ha promosso l'iniziativa (la gestione è affidata a Endas Abruzzo).

I corsi sono quattro: Il primo corso è di "Animatore educatore sportivo", per ottenere la qualifica di “Animatore sportivo”, quella figura che si occupa delle attività sportive nei villaggi turistici e nelle strutture alberghiere ma anche nelle associazioni sportive dilettantistiche. Sarà rilasciato il diploma nazionale riconosciuto dal Coni. Il secondo corso è quello che consente di acquisire la qualifica di “Operatore steward” per grandi eventi sportivi, delegato a svolgere le mansioni connesse al mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti di gioco e degli spettatori. L'attestato di qualifica rilasciato è riconosciuto dall'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, abilitante alla professione di steward. Il terzo corso riguarda l’"Alfabetizzazione informatica" e consente di acquisire le competenze digitali di base e di imparare ad usare il pc. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il quarto corso, "Flororto: come coltivare fiori, verdure e frutti", è aperto a chi vuole acquisire le informazioni necessarie per seminare, trapiantare, coltivare, raccogliere e conservare piante e verdure di un orto urbano. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare occorre avere fra i 18 e 35 anni ed essere disoccupato o inoccupato. È indispensabile essere residente a Pescara, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. Solo per il corso di "Animatore educatore sportivo" è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado, per tutti gli altri corsi è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado. Gli extracomunitari devono avere un regolare permesso di soggiorno e conoscere bene la lingua italiana. Per inviare il curriculum e la candidatura l'Informagiovani ha predisposto un servizio di assistenza al lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e dal lunedì al giovedì anche dalle 17 alle 19 (il numero di telefono è 0858127370, la mail informagiovani@comune.pescara.it.. Tutte le informazioni su https://www.comune.pescara.it/node/8855