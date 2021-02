Masci ha firmato l’ordinanza che proroga al 7 marzo la didattica a distanza

Stasera il sindaco di Pescara Masci, una volta ricevuta la relazione tecnica della Asl sull’andamento dei parametri relativi alla diffusione del contagio da Covid 19, ha firmato l'ordinanza ?per le lezioni nelle scuole comunali prorogando al 7 marzo la didattica a distanza:

"Non si poteva fare diversamente. Ho dato seguito alle conclusioni emerse dal comitato di ieri e confermate ancora oggi. Non ci sono le condizioni per tenere lezioni in presenza. Ho ben presenti i disagi che stanno sopportando le famiglie, ma la tutela della salute delle persone e il rispetto del valore della vita non ammettono dubbi. Dobbiamo aver fiducia degli esperti; come sindaco mi attengo alle indicazioni dei virologi".