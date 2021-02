Prorogare la chiusura delle scuole? Masci: "Deciderò entro il weekend"

In un'intervista all'agenzia Dire, il sindaco di Pescara ha parlato della possibilità di prorogare la chiusura delle scuole, da lui stesso stabilita a partire dall'8 febbraio dopo l'aumento dei contagi da Covid 19

In un'intervista all'agenzia Dire, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha parlato della possibilità di prorogare la chiusura delle scuole, da lui stesso stabilita a partire dall'8 febbraio dopo l'aumento dei contagi da Covid 19:

"Ho deciso di chiudere dopo essermi confrontato con il professor Giustino Parruti, direttore della Uoc Malattie Infettive dell'ospedale di Pescara, e la Asl. La decisione su un'eventuale proroga, che al momento non c'è, la prenderò seguendo lo stesso iter. Al momento è tutto da verificare. Appena avrò indicazioni sull'efficacia della misura in questi otto giorni agirò. Di certo entro il weekend".

E ancora: "Sono stato io a fare il provvedimento di chiusura delle scuole quando nessuno immaginava che potessimo tornare arancioni e, ormai è praticamente certo, domenica torneremo in fascia arancione. Un provvedimento che ho preso anche in considerazione del fatto che la variante inglese sembra colpire più i bambini. Per quello che mi riguarda io proteggo i cittadini, a cominciare dai più piccoli".

Poi il sindaco conclude: "L'ordinanza di Marsilio che impedisce gli spostamenti per Pescara credo sia positiva. Questa è una città di grande attrazione dove arrivano tante persone dai paesi e dalle città limitrofe: impedire spostamenti dall'area metropolitana alleggerisce la pressione. Ma c'è anche una contingenza economica e bisogna andare incontro alle esigenze di tutti".