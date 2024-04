Riscossione tributi, proroga di cinque anni ad Adriatica Risorse: scontro politico tra Masci e Costantini

Proroga di cinque anni alla società in house cento per cento partecipata del Comune Adriatica Risorse per la riscossione dei tributi maggiori come Imu e Tari. La delibera ottiene il “sì” dell'aula con il dibattito che si trasforma quasi in una tribuna elettorale tra il sindaco Carlo Masci e il candidato sindaco Carlo Costantini con un commento che appare più politico che legati ai lavori dell'aula, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli.

Su quel “sì” alla proroga sono tutti d'accordo, ma sulle modalità con cui ci si è arrivati le posizioni divergono nel corso di un ampio dibattito che ha visto l'approvazione anche della delibera con cui è stata approvata l'acquisizione di un immobile in via Venezia per la società e di due mozioni legate alla proroga con cui ci si impegna su ambo i fronti alla salvaguardia dei posti di lavoro quando si dovrà lavorare per affidare la riscossione dei tributi minori (questa proposta dal centrodestra) e ad aprire un dialogo con Spoltore e Montesilvano in vista della Nuova Pescara per capire se vi siano le condizioni, con tutte le eventuali modifiche del caso, per far sì che diventi quella la società di riscossione della città metropolitana.

A presentare la delibera per la proroga del servizio è stato l'assessore comunale al Bilancio Eugenio Seccia con il capogruppo del Pd Piero Giampietro che ha rimarcato il ritardo con cui quella delibera è arrivata in aula. Una delibera frettolosa sebbene che la scadenza del contratto fosse al 31 dicembre fosse nota, ha sottolineato così come l'esponente M5s Paolo Sola. Una posizione condivisa dal candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini che però quella delibera se l'aspettava in aula con la prossima legislatura perché, ha lamentato, così come strutturata metterebbe a rischio proprio i dipendenti. Una cosa sottolineata anche alla luce del fatto che nell'ultimo consiglio era stato il sindaco Carlo Masci a dire che non sarebbe stata presentata. Di qui l'inizio di un dibattito decisamente dal sapore politico con il primo cittadino che ha riferito che l'urgenza sarebbe stata determinata dalla comunicazione del dirigente del settore finanziario che il rinnovo andava fatto subito o si rischierebbe di dover presentare un bilancio liquidatorio (questo il dato finanziario), lamentando allo stesso tempo la sua incomprensione verso quella che ha definito “cultura del sospetto”.

Nel riconoscere che fu uno degli esponenti di Forza Italia che nell'ultimo consiglio della giunta Alessandrini votò contro la nascita di Adriatica Risorse e di essersi ampiamente ricreduto negli anni visto il lavoro fatto dalla società, Masci ha rivendicato come oggi quello di Pescara “sia uno dei Comuni più virtuosi d'Italia che oggi paga i fornitori a 28 giorni” e aggiungendo che la sua amministrazione è stata l'unica “che ha stabilizzato dopo quarant'anni i dipendenti di Pescara Multiservice che avevano tutti contratti interinali. La cultura del sospetto non ci appartiene e non ci piace”.

A quel punto la replica di Costantini che ha detto di “non comprendere” o che forse nell'ultimo consiglio comunale quando si era detto che quella delibera in aula non sarebbe arrivata “era su Marte” e che quell'urgenza anche gli risultava difficile da comprendere dato che l'atto per essere realmente in vigore deve passare al vaglio della corte dei conti e dell'autorità garante per cui il suo timore è che se saranno rilevati problemi a rischiare di riemetterci sarebbero proprio i dipendenti definendo dunque l'atto frutto di una “istruttoria frettolosa e insufficiente. Auguriamoci che vada tutto per il verso giusto”.

È stato a quel punto che Antonelli è intervenuto presentando le mozioni di centrodestra e centrosinistra poi approvate e rilevando, queste le sue parole, “una spaccatura tra i nostri competitori” parlando di balletto tra un Pd che voleva la delibera e un candidato, il suo, che invece la voleva nella prossima legislatura. Parole prese con il sorriso da Costantini in realtà che ha speso parole di stima verso Antonelli rimarcando però un intervento politico che non avrebbe ragione di esistere perché su quella proroga l'accordo c'è, ma è sul metodo che le critiche sono diverse: per il Pd una delibera da portare ma frettolosa, per lui una delibera frettolosa che poteva attendere arrivati ormai all'ultimo consiglio utile. Un intervento con cui ha anche ribadito come il dialogo con Montesivlano e Spoltore debba esserci perché “non dobbiamo avere la presunzione di imporre nulla”, ma lavorare “per fare uscire la soluzione migliore”.

A chiudere lo scontro politico è stato proprio il sindaco che pur non votandole si è detto favorevole a entrambe le mozioni, ma ribadendo anche le ragioni del perché quella delibera alla fine l'ha portata in aula e che nessun ritardo c'è stato nel lavorarci nonostante i due anni di covid. Quindi anche da parte sua l'ultima stoccata: “voglio tranquillizzare tutti soprattutto l'opposizione molto preoccupata a parole però, perché poi chi risolve i problemi è questa amministrazione”.

Il clima da campagna elettorale è ufficialmente entrato anche nelle aule di palazzo di Città.