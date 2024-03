Le proposte di Pettinari sui temi caldi in città: sicurezza in centro, area di risulta, strada parco e multe ai semafori

Ha fornito proposte per i principali temi caldi della città di Pescara Domenico Pettinari, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del mese di giugno. In piazza Santa Caterina, assieme ai sostenitori della sua candidatura, Pettinari ha analizzato proprio il problema della sicurzza in quella zona:

"In piazza Santa Caterina vediamo costantemente degrado legato ai problemi di micro criminalità. A essere interessato è l'intero quadrilatero che va dalla piazza, investendo via Quarto dei Mille, corso Vittorio Emanuele e via De Amicis. Una zona dove è ormai diventato pericoloso anche solo camminare per strada, rischiando di imbattersi in balordi che bivaccano spesso nel parco pubblico in prossimità della piazza o, ancora, in spacciatori di varie etnie che spuntano in ogni angolo. Residenti e commercianti sono ormai all'esasperazione più volte importunati da gente che chiede soldi o delinque, anche arrecando danni alle attività. Non dimentichiamo che proprio a ridosso di piazza Santa Caterina, abbiamo quello che rappresenta, insieme a Pescara Vecchia, il cuore pulsante di Pescara di notte, con numerose attività di ristorazione che accolgono gente proveniente anche da fuori regione. E cosa trovano? Una situazione raccapricciante, con persone ubriache che chiedono soldi e incutono timore".

"Come prima cosa per dare risposte concrete se dovessi diventare sindaco, nell'immediato ripristinerei il servizio di pattugliamento a piedi da parte di agenti in borghese della polizia locale e del gruppo antidegrado, per garantire la sicurezza di tutta la zona. Un servizio già esistente e anche "testato" per un periodo di tempo, ma poi inspiegabilmente defunto, nonostante i primi papabili effetti positivi ottenuti.

La nostra intenzione è appunto non solo quella di ripristinare il servizio, ma, anzi, di rafforzarlo con la presenza di due agenti e non più di uno soltanto. Un pattugliamento continuo, per ristabilire la sicurezza in tutta la zona interessata, con il fermo immediato delle persone sospette che verranno identificate con i documenti di riconoscimento, cercando di scoraggiare in questo modo qualsiasi tipo di illecito, in atto o anche solo intenzionato".

Sulle multe ai semafori Pettinari spiega:

"Vere e priorie trappole che hanno messo in ginocchio migliaia di cittadini, con un numero di multe da milioni di euro. Dopo aver assistito a un grave conflitto sociale il primo cittadino, ora torna indietro sui propri passi annunciando, a pochi mesi dalle elezioni comunali, di voler dismettere le telecamere. Tutto quello che sta accadendo, se aggiungiamo anche il dietrofront del primo cittadino sulla questione viabilità di viale Marconi, è qualcosa che a mio avviso rasenta la follia. Ribadiamo il nostro impegno, palesato sin da subito, di voler semplificare la viabilità in Viale Marconi, con il ripristino dei parcheggi, proposta che avevamo annunciato già un anno fa. Per quanto riguarda i semafori trappola nel nostro programma è prevista una dismissione graduale degli stessi, innanzitutto per quanto riguarda la funzione che genera multe se l'automobilista avanza solo di qualche centimetro in più oltre la linea di fermata".

Pensando, poi, a come recuperare i fondi per i mancati introiti derivanti dalle sanzioni, la "ricetta Pettinari" prevede l'introduzione di multe salatissime da elevare nei confronti di tutti coloro che minano il decoro urbano, lasciando rifiuti a terra, come deiezioni canine o qualsiasi altro rifiuto.

"Le sanzioni saranno introdotte con un'ordinanza del sindaco verranno elevate sempre dal gruppo antidegrado della Polizia locale in borghese. La nostra convinzione è che, su questa strada, riusciremo a scoraggiare tutti coloro che non fanno la loro parte per mantenere intatto il decoro cittadino, risolvendo gran parte del problema della pulizia della nostra città".

Parla poi Pettinari della questione strada parco, per la quale viene rivendicato il merito di aver proposto già un anno fa, l'intenzione di consentire ai cittadini di poter continuare a usufruire di questo importante polmone verde in città. "Continueremo a insistere su questa strada riproponendo l'alternativa di istituire una metropolitana di superficie lungo il tracciato ferroviario già esistente".

E, infine, l'area di risulta, per Pettinari "ingrato" bigliettino da visita della città, dove in questi mesi i lavori di bonifica hanno ridotto centinaia di posti auto, mettendo ancora una volta a dura prova commercianti, dipendenti e professionisti. Un disagio, di fronte al quale servono parcheggi gratuiti per chi lavora o, ancora, indennizzi per i negozianti costretti ancora una volta a perdere introiti."