Le proposte di Coalizione Civica per il riassetto della zona sud dopo l'incendio della pineta dannunziana

Coalizione Civica ha preparato ed inviato all'amministrazione comunale e a tutte le forze sociali e politiche della città una serie di proposte frutto di un'attenta riflessione in merito al riassetto urbano di tutta la zona sud della città che gravita attorno alla pineta dannunziana. Dopo l'incendio del primo agosto che ha distrutto alcuni comparti della riserva, Coalizione Civica spiega che, terminata la fase delle reazioni sull'onda dell'emotività e dell'emergenza, ora occorre razionalmente prendere delle decisioni importanti per il futuro di tutta l'area, comprendendo anche altri elementi come Fosso Vallelunga e l'area di risulta dello svincolo a trombetta una volta demolito, oltre all'area urbanizzata di Villaggio Alcyone, a cui va riservata una dignitosa iniziativa istituzionale di riqualificazione e a tutto il comparto infrastrutturale viario.

"In questa fase di stallo e riflessione, indirizziamo la nostra proposta all’Amministrazione comunale e a tutte le forze sociali e politiche che abbiano voglia di confrontarsi con noi. Ecco in sintesi i punti cardine del documento: gestione della riserva individuando precise responsabilità (un’autorità di gestione) nell’attuazione del piano di assetto e nei controlli; acquisizione, anche con forme partecipative, del comparto 1 (ex galoppatoio); riunificazione dei comparti 4 e 5 deviando la strada della Bonifica verso sud-ovest per riallacciarla al sistema viario di San Silvestro spiaggia, con un tracciato alternativo, esterno alla riserva, ovvero una strada “zona 30” ; abbattimento dello svincolo “a trombetta” e ulteriore allargamento dell’area protetta ; iniziativa, mediante il coinvolgimento delle ferrovie. e della Regione, volta alla creazione di una fermata ferroviaria della “Riserva” da denominare “Alcyone-Riserva Dannunziana”; progetto di rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione paesaggistica del Fosso Vallelunga."

Ricordiamo che proprio pochi giorni fa il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri aveva confermato lo stanziamento dei fondi regionali pari a 3,4 milioni di euro per la riqualificazione della pineta dannunziana e gli interventi urgenti, a cui sommare gli 80 mila euro necessari alla riapertura di alcuni comparti attualmente chiusi al pubblico, ottenuti grazie alle donazioni dei cittadini durante il Festival Dannunziano.