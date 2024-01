Il disappunto del consigliere Pignoli: “Nei prefestivi e festivi il pronto soccorso va sempre in tilt”

Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli è stufo: “Ci risiamo. Puntualmente nei prefestivi e festivi il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara va letteralmente in tilt. È accaduto anche in queste festività natalizie e di fine anno”. Poi l'esponente della maggioranza aggiunge: “Passa il tempo, c’è un pronto soccorso nuovo, un nuovo primario e una nuova direzione generale della Asl, ma i problemi sono quelli vecchi. Nel periodo delle feste il pronto soccorso è letteralmente invaso da centinaia di persone. E allora è lecito chiedersi. Ma le guardie mediche? Cosa c’è che non va? Ho ricevuto in queste ore tantissime segnalazioni di persone che si sono trovate ad andare in ospedale o accompagnare parenti e che hanno trovato file pazzesche e tanta gente in attesa. Questo non è più possibile”.

Pignoli, infatti, evidenzia che “ogni periodo di festa si verifica la stessa cosa. Si registrano gli stessi problemi. Per questo chiederò lunedì ai vertici della Asl di Pescara come sia possibile che non si riescano a risolvere problemi del genere. Chiaramente con i medici di famiglia a riposo, bisogna potenziare allora nei giorni di festa le guardie mediche e potenziare gli organici di personale in ospedale. Di questo parlerò la prossima settimana notizie ai vertici della Asl perché i disagi che si verificano al pronto soccorso di Pescara non solo più tollerabili. Chiaramente al personale medico, paramedico, agli infermieri e agli Oss del pronto soccorso e dell’ospedale civile va la mia vicinanza e il mio grazie per il lavoro che portano avanti con grande professionalità sopratutto in questi giorni di festa”.