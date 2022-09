Pronto soccorso, tuonano i sindacati: "Inaccettabile l'affidamento esterno per i codici bianchi e verdi: no alla privatizzazione"

“Sconcertante” e “contraddittoria” la delibera con cui la Asl di Pescara ha esternalizzato la gestione dei codici bianchi e verdi del pronto soccorso.

Così la definiscono il segretario regionale della Fp Cgil Massimo Di Pasquale, il coordinatore della Cgil Medici di Pescara Pasquale Lanzillotta e il segretario generale della Cgil Pescara Luca Ondifero che chiedono la convocazione urgente di un tavolo scagliandosi contro una misura presa in maniera “inaccettabile” e cioè senza aver avuto alcun confronto con le organizzazioni e anche “contraddittoria” dato che, sottolineano i tre in una nota congiunta, andrebbe contro quanto “più volte” dichiarato “dall'assessorato alla sanità che ha sempre detto di voler procedere alla reinternalizzazione di alcuni servizi sanitari”.

Ad indignare le organizzazioni è soprattutto il fatto che la direzione generale della Asl abbia deciso di procedere senza coinvolgerle, nonostante proprio con il sindacato “nelle scorse settimane si è aperto un confronto da strutturare per affrontare le tante criticità della sanità nella nostra provincia. Quel confronto, tenutosi il 5 agosto scorso con le confederazioni e le categorie di Cgil, Cisl e Uil, si è aperto su richiesta dei sindacati proprio quelle problematiche del poronto soccorso e la direzione della Asl si impegnò a riconvocare a breve un tavolo non facendo alcun cenno ad ipotesi di privatizzazione, come evidentemente stabilito da apposita delibera qualche giorno dopo”.

“E' fondamentale e necessario per il ruolo della sanità pubblica sul territorio, da rafforzare, potenziando e stabilizzando il personale con salario congruo, intensificando per corsi formativi continui, rendendo più efficienti i servizi , ammodernando le infrastrutture, un processo riorganizzativo complessivo sull'intero territorio al cento del quale ci sia l'idea di un servizio sanitario publico, efficiente e di qualità e del valore del lavoro di chi opera per l'intero comparto della sanità”, prosegue la nota per ribadire poi la contrarietà a quanto deciso e di volere chiarezza in merito. Per questo la richiesta di un tavolo urgente e riservandosi comunque l'attuazione di altre iniziative di protesta.