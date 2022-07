Pronto soccorso, la Lega avrà un incontro con i vertici della Asl

Il pronto soccorso cittadino finisce sotto la lente d'ingrandimento della politica. Attraverso una nota ufficiale, infatti, il gruppo consiliare della Lega fa sapere di aver promosso, in accordo con l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, un incontro che si svolgerà durante la prossima settimana per analizzare i dati e i temi inerenti a questo importante presidio sanitario. Verranno invitati come interlocutori principali i componenti della struttura dirigenziale della Asl e la direzione generale con i responsabili del pronto soccorso. La necessità, che per il Carroccio è "non più derogabile", riguarda il dover affrontare insieme le problematiche che, soprattutto in questo periodo, si stanno evidenziando nella struttura.

“Non dimentichiamo – sottolinea il capogruppo Vincenzo D’Incecco – che l’ospedale di Pescara è il più grande d’Abruzzo, dove confluiscono decine di migliaia di cittadini, e la sede del pronto soccorso viene presa d’assalto quotidianamente non solo dai pescaresi, ma da tutto l’hinterland: quindi è evidente che bisogna intervenire rapidamente per cercare di risolvere, tra gli altri, i problemi di sovraffollamento”.

D'Incecco ritiene "giusto e opportuno che la parte politica si incontri con quella manageriale per trovare soluzioni rapide per problemi che ereditiamo e che si trascinano da anni. Sicuramente è una problematica che investe ogni pronto soccorso italiano, ma dobbiamo intervenire per dare un servizio certo, rapido e lineare alla collettività".