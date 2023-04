Attivato il pronto intervento sociale a Bolognano per aiutare chi vive in condizioni di marginalità

Un'assistente sociale e una psicologa per aiutare chi di supporto ha bisogno. Che sia perché si vive in contesti di marginalità o perché si fatica ad affrontare un momento storico in cui il disagio socio-economico è particolarmente diffuso, tutti i cittadini possono ora avere un nuovo punto di riferimento.

Questo lo scopo del servizio di pronto intervento sociale attivato da qualche giorno a Bolognato. Un servizio attivato nell'ambito dell'Ecad 17 (Enti capofila di ambito distrettuale degli ambiti distrettuali sociali) “Montagna Pescarese” che comprende oltre a Bolognano, Abbateggio, Alanno, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri e Turrivalignani.

A comunicarlo è il sindaco Guido Di Bartolomeo che sottolinea come “l'ulteriore prestazione di pronto intervento nasce dalla volontà di rispondere tempestivamente alle esigenze delle persone in grave contesto di marginalità. Chiunque abbia necessità di segnalare situazioni di emergenza sociale per sé o per altri può contattare il seguente numero di telefono, sempre attivo anche con la messaggistica whatsapp : 389 0990880”.