Crisi Covid 19, la Regione incentiva ad acquistare prodotti abruzzesi. Come infatti spiega Vincenzo D'Incecco, capogruppo regionale di Lega Salvini Premier, l'obiettivo è di sostenere le imprese produttive e le attività commerciali gravemente danneggiate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica.

Le economie che si sono generate dal bando per il sostegno all'editoria verranno utilizzate dal Corecom Abruzzo per realizzare e gestire una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata a promuovere l'acquisto di prodotti regionali attraverso gli organi di informazione locale (tv, radio, giornali e testate on line).