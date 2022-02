Pastore (Lega): "Le critiche di Presutti sul prolungamento dell'asse attrezzato fanno sorridere"

È “inspiegabile” per il presidente della Commissione dei Lavori Pubblici del Comune di Pescara, Massimo Pastore (Lega), quanto affermato ieri dal consigliere comunale del Pd Marco Presutti in merito ai lavori di prolungamento dell'asse attrezzato nella zona Porto, che includono anche l'abbattimento dello svincolo a trombetta. Qull'abbattimento, spiega a IlPescara, è previsto da una delibera del 14 febbraio 2017 approvata dall'ex Giunta Alessandrini. Nessuna polemica, tiene a precisare, ma la critica “fa sorridere – afferma – ancor più se si considera che il nostro progetto è concepito con un minore impatto ambientale e non si capisce cosa intenda il consigliere quando parla di vantaggi portati ai privati. A differenza del progetto da loro immaginato, noi non realizziamo via Pantini a quattro corsie, ma uniamo i due comparti della pineta”. Anche le critiche mosse sull'allargamento di via Andrea Doria, che si calcola, ha detto ieri Presutti, nella larghezza di uno sportello, il presidente della Commissione rispedisce al mittente le critiche.

Nel ricordare che con una seconda delibera "facevano capire che non andavano più in soprealevata, ma andavano a raso non considerando che il molo non avesse una sufficiente staticità per sostenere il traffico veicolare e soprattutto quello dei mezzi pesante. Nel loro progetto ipotizzavano quindi di trasformare via Andrea Doria in una pista ciclabile e realizzare nel molo due corsie da più di 8 metri eliminando tutto lo spazio per i pescatori; noi, nel nostro, abbiamo invece immaginato un restiling dell'arteria stradale che prevede un allargamento di circa due metri, includendo la riqualificazione del lungomare sud, prevedendo sia la pista ciclabile che pedonale, oltre all'apertura di via Benedetto Croce che si collegherà a via Vespucci e sarà a doppia senso”.

Progetti che comporteranno, sottolinea lo studio di una nuova viabilità per tutta la zona di Porta Nuova. Una soluzione che, aggiunge Pastore, non prevede l'abbattimento di nessun albero e non va a toccare i tanti servizi che si trovano sotto il molo, a cominciare dalle pompe dell'Aca. “Questa critica non ha senso – conclude – Loro non sono stati capaci di appaltare e di creare un progetto vero. Hanno ricevuto anni fa i 15 milioni dall'Anas e non sono riusciti a firmare la convenzione e portare avanti il progetto.Noi siamo riusciti a recuperarli ad inizio mandato e non ci discostiamo troppo dall'abbattimento allo svincolo a trombetta per il quale, ripeto, abbiamo fatto una scelta più ambientale, riuscendo tra l'altro a mettere tutti d'accordo”.

Sul fatto che il progetto, come chiesto da Presutti, risponda o meno a quelli che sono gli obiettivi ministeriali visto che i 15 milioni, ha rilevato il consigliere Pd, dovrebbero essere destinati interamente all'asse attrezzato e invece con il progetto ora messo a terra si stanziano 8,2 milioni per la riqualificazione della zona porto e 6,2 milioni per l'abbattimento dello svincolo a trombetta, Pastore chiosa: “Lo chiedesse ai suoi. Ha fatto anche l'assessore”.