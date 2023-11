Presentato il progetto "Sono informato" per creare una rete nazionale fra le comunità romene del territorio

Presentata nella sala consiliare di palazzo di città a Pescara, in occasione dell’annuale conferenza promossa all'Associazione romena di volontariato in Abruzzo, la campagna “Sono informato", che vuole creare una rete nazionale e mettere insieme gruppi e associazioni di cittadini romeni e non residenti in Italia per una continua informazione a beneficio dei cittadini, in particolare nell'ambito del lavoro e della previdenza, del sociale e della sanità.

Un percorso possibile grazie all'Associazione romena di volontariato in Abruzzo, presieduta da Mariana Balan e con sede nel Comune di Pescara, che a oggi è un filtro imprescindibile tra la pubblica amministrazione e comunità romena, con il fine di promuovere e garantire la tutela dei diritti. Un’iniziativa che abbraccia l’intero territorio provinciale e regionale. Ai lavori sono intervenuti il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, il presidente e il vicepresidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e Berardino Fiorilli, la presidente della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo Maria Franca D’Agostino, il vicesindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri, il sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, sindacalisti, funzionari del Comune di Pescara, oltre a imprenditori e professionisti.

Il sindaco Masci ha rimarcato l’importanza sociale, culturale ed economica della numerosa comunità romena che vive e lavora nella nostra città offrendo un contributo importante alla crescita del nostro territorio.

"Proprio per questo l’amministrazione di Pescara ha aperto le porte all’Associazione presieduta da Mariana Balan offrendo gli spazi che ospitano lo sportello che ha oggi sede a palazzo di città. Mi auguro davvero che il percorso verso la piena integrazione dei cittadini romeni proceda sempre più speditamente nel segno della condivisione di obiettivi e valori. I romeni sono cittadini europei e molti di loro si sentono italiani e pescaresi. Per questo dico loro che il Comune c’è, il sindaco c’è ed è al loro fianco".

Il presidente Antonelli:

"Voi questa mattina non siete ospiti di questo palazzo ma siete padroni di casa perché tanto fate nelle vostre famiglie e nelle vostre attività per migliorare le nostre economia e coesione sociale. La Romania dal 2007 è parte integrante del percorso europeo, e tanto Italia e Romania hanno avuto in comune nel corso della storia come dimostra il nome stesso del vostro paese d’origine. Vi dico quindi che questa sede municipale è anche la vostra sede municipale, dove vi aspettiamo magari utilizzando anche il motto tipico dei pescaresi, quel “nu sem nu” che invito a fare vostro".

La presidente Balan:

"La nostra attenzione è rivolta al fronte sociale, lavoristico e previdenziale, ma non solo. L’invito a un confronto su questi temi, e alla conferenza del 17 novembre, è rivolto ai Comuni e a quegli assessori alle politiche sociali che hanno aderito e che capiscano l’importanza di farsi parte attiva in questo senso sia verso la comunità romena residente nel territorio che con le imprese affinché queste siano informate in modo corretto e continuativo, tenendo quindi il passo a fronte delle continue modifiche legislative.

L’intento dell’Associazione è affiancare, informare, assistere e difendere la comunità romena nel sistema italiano, di monitorare in maniera puntuale, organica e concisa le richieste dei cittadini romeni ma anche degli italiani. Tutto questo serve per evitare i conflitti in generale che si possono creare per la non conoscenza, per le barriere linguistiche, affermando di conseguenza più certezza, più valore, più strutture di supporto, più coesione sociale. Servono a mio avviso misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo di lavoro, dove resta ancora troppo alta la percentuale di lavoro nero o precario"