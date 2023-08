Approvato il progetto di riqualificazione della scuola Ritucci a Città Sant'Angelo

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato un altro importante progetto riguardante la riqualificazione delle scuole. Si tratta della delibera relativa alla messa in sicurezza sismica della scuola Ritucci, un cantiere da 1,8 milioni di euro come fa sapere il sindaco Matteo Perazzetti, da noi contattato.

"I lavori di adeguamento sismico della scuola Ritucci rientrano nei finanziamenti ottenuti con il Pnrr dal Comune di Città Sant'Angelo, sono composti da 2 tranche una da 1,1 milioni di euro e l'altra da 700 mila euro che serviranno per l'adeguamento sismico in particolare per l'abbattimento e ricostruzione dell'ala ovest, con la ricostruzione di otto classi ex novo con materiali di ultima generazione per dare aule moderne e sicure agli studenti. Prosegue l'opera di rifunzionalizzazione, messa in sicurezza e ammodernamento degli istituti scolastici del territorio toccando quasi tutti gli istituti scolastici, un obiettivo in cinque anni raggiunto e in particolare nel centro storico assieme alla scuola Giansante porta a livelli di standard molti alti le strutture scolastiche anche del centro storico".