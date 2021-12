Approvato dalla giunta Masci il progetto di riqualificazione dei marciapiedi di San Silvestro

La giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dei marciapiedi di San Silvestro. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, aggiungendo che il costo previsto è di 150 mila euro e nei prossimi mesi verrà aperto il cantiere che interesserà il tratto fra Strada Vicinale Fonte Locca e via Susini. Le risorse individuate saranno individuate nei fondi dell'ente comunale con apposita variazione di bilancio. L'intervento è stato concordato anche con l'assessore Eugenio Seccia:

"Si tratta di opere attese da tempo che riusciamo a realizzare anche di concerto con l'assessore Eugenio Seccia che ha reperito le somme necessarie all'interno del bilancio. Questo progetto è un primo stralcio e ci consente di intervenire con urgenza proprio sul tratto di strada che versa nelle condizioni peggiori. Sia il manto stradale che i marciapiedi sono in stato di avanzato degrado e c'è assoluta carenza di segnaletica orizzontale, perciò abbiamo deciso di avviare almeno una prima parte delle opere in modo da stringere i tempi per un programma di riqualificazione complessivo".