"Nutriamo perplessità": sul progetto del lungomare sud Forza Italia va contro il suo assessore (Mascia)

Il consigliere di Forza Italia Alessio Di Pasquale, facendosi portavoce delle istanze del gruppo comunale, interviene sul progetto di riqualificazione della riviera sud proposto dall’assessore alla mobilità e ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, che prevede il senso unico per le auto: “È sicuramente straordinario e concretamente fattibile - dice - tuttavia sull’assetto viario paventato, con l’istituzione ipotetica del senso unico di marcia, il gruppo di Forza Italia nutre delle perplessità e per questa ragione invitiamo l’assessore a riflettere sulla bozza di interventi previsti in delibera”. Ciò che fa rumore è che Mascia è a sua volta un esponente forzista, e quindi l'ex sindaco si ritrova a essere sconfessato dal suo stesso partito.

Poi Di Pasquale aggiunge: “Nessuna obiezione sull’aspetto qualitativo dell’intervento previsto nell’ambito del progetto complessivo, sia per quanto riguarda il lungomare nord che sud, investimenti fondamentali per dare continuità alle opere eccellenti realizzate proprio dal centrodestra tra il 2009 e il 2014 (quando, appunto, Mascia era primo cittadino, ndr). Parliamo di un intervento di 1 milione e 900mila euro complessivi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha come obiettivo quello di rendere sempre più accoglienti gli spazi pubblici intesi come luoghi di incontro e di aggregazione, favorendo ulteriormente lo sviluppo della pedonalità, della ciclabilità e del miglioramento del verde, con attenzione dedicata al parcheggio”.

Lungomare sud: ecco tutti gli interventi previsti

Scendendo nello specifico, Di Pasquale spiega che gli interventi previsti sulla riviera sud "riguardano il tratto compreso tra via De Nardis e la concessione Lido La Caravella in via Celommi, per 1.550 metri lineari, zona che oggi presenta diverse criticità, soprattutto sotto il profilo della mobilità cicloviaria che impone l’attraversamento delle strade carrabili e il dislocamento della pista ciclabile sul marciapiede lato monte in promiscuità con il percorso pedonale in adiacenza alle stesse abitazioni. Quindi oggi esiste un'oggettiva problematica in termini di sicurezza".

Per risolvere tali criticità, fa sapere Di Paquale, "sono state avanzate molte proposte progettuali, tra cui lo spostamento della pista ciclabile sul lato mare, in modo da ricollegarla alla ciclovia Bike to coast, poi il prolungamento di piazza Le Laudi per favorire la pedonalizzazione con l’istituzione della Zona 30, quindi la riqualificazione dei marciapiedi, la definizione dei posti auto e moto in modo da migliorare le esigenze dei cittadini per la sosta, e ancora la valorizzazione degli spazi di accesso al mare su via Tosti, via Patini e viale Braga con incremento del verde pubblico, pedonalizzazione e posti auto. Gli spazi terminali sul mare saranno valorizzati con piattaforme di sharing di veicoli elettrici per la mobilità dedicata dei disabili".

Il progetto prevede anche "un occhio sull’energia sostenibile", precisa Di Pasquale, installando nell’area delle pergole fotovoltaiche che avranno il compito di assorbire i consumi dei servizi pubblici, con una rotatoria all’incrocio di via Celommi con via Primovere al fine di eliminare il semaforo del Villaggio Alcyone. Opere dunque strategiche di alto profilo, considerando anche la scelta di materiali pregiati e perfettamente calati nel contesto".

Le succitate "perplessità", però, riguardano "l’istituzione del senso unico di marcia su un tratto di via Primovere in direzione nord, una bozza di idea su cui chiediamo all’assessore Albore Mascia di aprire un supplemento di riflessione sulla reale fattibilità dell’idea stessa considerando la possibilità di un ulteriore confronto", conclude Di Pasquale.